На Херсонщині окупанти глушать зв'язок: Генштаб назвав причину

Окупанти переміщують свої війська на півдні

У Херсонській області окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 19 жовтня.

З цією метою у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області противник блокує роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету.

Також повідомляється, що загарбники продовжують знищувати українську культурну спадщину на тимчасово окупованих територіях, грабують музеї, спалюють українську літературу та підручники, що надруковані українською мовою.

Нагадаємо, вже кілька днів у російських пабліках масово повідомляють про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглять, що наші захисники здійснюють потужну атаку.

За оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.