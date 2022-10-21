Деокупація Херсонщини: ЗСУ назвали кількість сіл, де стабілізували ситуацію
На Херсонщині Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів
Сьогодні, 21 жовтня, Збройні сили України стабілізували ситуацію у шести деокупованих селах Херсонської області. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
«На Херсонщині Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів, в яких мешкають близько 12 тисяч осіб», – йдеться у повідомленні.
За інформацією оперативного командування, стабілізаційні заходи були проведені у наступних селах:
- Новодмитрівка;
- Костирка;
- Черешневе;
- Новомиколаївка;
- Новопетрівка;
- Блакитне.
- Нагадаємо,
Нагадаємо, триває 240 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області; Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині.
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