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Деокупація Херсонщини: ЗСУ назвали кількість сіл, де стабілізували ситуацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Деокупація Херсонщини: ЗСУ назвали кількість сіл, де стабілізували ситуацію
Захисники відвойовують окуповані території
фото з відкритих джерел

На Херсонщині Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів

Сьогодні, 21 жовтня, Збройні сили України стабілізували ситуацію у шести деокупованих селах Херсонської області. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«На Херсонщині Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів, в яких мешкають близько 12 тисяч осіб», – йдеться у повідомленні.

За інформацією оперативного командування, стабілізаційні заходи були проведені у наступних селах:

  • Новодмитрівка;
  • Костирка;
  • Черешневе;
  • Новомиколаївка;
  • Новопетрівка;
  • Блакитне.
  • Нагадаємо,

Нагадаємо, триває 240 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області; Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині.

 

Теги: Лиман ЗСУ війна Херсонщина

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