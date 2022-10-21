Деокупація Херсонщини: ЗСУ назвали кількість сіл, де стабілізували ситуацію

На Херсонщині Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів

Сьогодні, 21 жовтня, Збройні сили України стабілізували ситуацію у шести деокупованих селах Херсонської області. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«На Херсонщині Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів, в яких мешкають близько 12 тисяч осіб», – йдеться у повідомленні.

За інформацією оперативного командування, стабілізаційні заходи були проведені у наступних селах:

Новодмитрівка;

Костирка;

Черешневе;

Новомиколаївка;

Новопетрівка;

Блакитне.

Нагадаємо,

Нагадаємо, триває 240 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області; Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині.