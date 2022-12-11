Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

Хто такі рейхсбюргери і наскільки організовані й небезпечні ультраправі екстремісти у Німеччині

Texty.org.ua
glavcom.ua
Хто такі рейхсбюргери і наскільки організовані й небезпечні ультраправі екстремісти у Німеччині
Ілюстрація: verfassungsschutz.de

У Німеччині є багато ультраправих угруповань, які добре озброєні, добре навчені й абсолютно безрозсудні

Німецький політолог Сергій Сумленний пояснює на прикладі німецького ультраправого руху «Рейхсбюргери» (громадяни Рейху), члени якого були заарештовані 7 грудня за нібито підготовку державного перевороту, про те, як функціонують екстремістські угруповання у Німеччині. ТЕКСТИ наводять переклад треду.

Рейхсбюргери вважають, що сучасна німецька держава – Федеративна Республіка Німеччина – це фейк. На їхню думку, це не держава, а приватна компанія (GmbH, нім. – товариство з обмеженою відповідальністю). Пояснень цьому у них багато, але я не хочу вдаватися в подробиці.

Важливо те, що оскільки вони думають, що Німеччина є приватною компанією, заснованою в 1949 році союзниками, державна влада не походить від неї. Ні податків, ні поліції, ні законів, нічого.

«Справжньою» німецькою державою для них є Німецький Рейх (Імперія), який, на їхню думку, існує законно, але без інституцій.

Тому вони «формують» ці «тимчасові» інституції (навіть видають «рейхпаспорти» і намагаються виїжджати з ними за кордон), формують «уряди», «парламенти» тощо як «тимчасові» інституції та мріють про «відновлення» «справжнього Рейху».

Ви скажете, що ці люди божевільні. Але вони досить численні й активні. Німецька розвідувальна служба BfV регулярно називає їх у своєму щорічному звіті як одну з найбільших загроз німецькій демократії. У BfV навіть є окрема сторінка, присвячена їм.

Що важливо: багато членів рейхсбюргерського руху є колишніми поліціянтами, армійськими офіцерами чи іншими державними службовцями. Я не читав жодного пояснення щодо цього. Моє сміливе припущення полягає в тому, що ця теорія змови ДУЖЕ німецька в тому, наскільки вона легалістична.

Наприклад вона «пояснює» «фейковий» статус німецької держави за допомогою резолюції Генеральної Асамблеї ООН, статей Основного Закону Німеччини, процесу прийняття Основного Закону Німеччини тощо. Насправді це юридичний пронос (вибачте) і дуже по-німецьки.

Тож не дивно, що на цю наживку ловляться ті, хто працював у німецькій державі й любить лабіринти права. Адже це їхня пристрасть! Для спецслужб це дуже погано, оскільки ці люди мають хороші зв'язки та знають зсередини, як працює поліція.

Іншою важливою групою всередині руху є німецькі аристократи, особливо зі східної частини Німеччини.

Це пов'язано не лише з тим, що частина рухівців є монархістами, але й з тим, що східнонімецька аристократія відчула себе певною мірою зрадженою після об'єднання.

Оскільки аристократи сподівалися, що об'єднання означатиме реституцію і повернення всього їхнього майна, яке було вкрадено комуністами після Другої світової війни, вони були вкрай розчаровані, коли цього не сталося. Це призвело до певної радикалізації багатьох з них.

Багато хто приєднався до ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН), але дехто обрав більш радикальні шляхи, як-от рейхсбюргерів. Що ж ми маємо в результаті? Німецька ультраправа сцена є широкою й активною. Лише за останні кілька років було знешкоджено кілька озброєних угруповань.

У 2000-2007 роках неонацистська група «Націонал-соціалістичне підпілля» (НСП) організувала низку терористичних актів, включно з вибухами і стріляниною, в результаті яких загинули переважно турецькі мігранти, а також один співробітник поліції. Основна група НПУ складалася з трьох осіб, але поліція вважала, що їх було більше.

За версією поліції, до прихильників основної групи терористів належало до 150 осіб. Багато хто вважає, що НГУ не міг діяти так довго без підтримки поліції або спецслужб. У 2018 році справа була засекречена владою на 120 років (!)

У 2017 році влада ФРН заарештувала групу діючих німецьких військовослужбовців, в т. ч. їх лідера, 1-го лейтенанта Бундесверу, які неодноразово викрадали зброю та боєприпаси, а також планували збройний переворот. Ватажок навіть зареєструвався як «сирійський біженець» (мігрантом він не був).

Вважається, що він планував теракт під чужим прапором (як «мігрант») з подальшим державним переворотом. Затриманий у віденському аеропорту з незаконно придбаним пістолетом.

У 2018-2020 роках численні діючі та відставні військовослужбовці елітного підрозділу бундесверу KSK (щось на кшталт «Дельти») були заарештовані за розкрадання зброї та боєприпасів, підготовку до партизанської війни. Вони також зберігали есесівську та іншу нацистську символіку.

На думку німецької влади, ці бійці елітного підрозділу KSK належали до підпільної неонацистської мережі «Ганнібал», яка об'єднувала колишніх елітних солдатів, суддів, офіцерів елітних поліційних підрозділів тощо з ФРН, Австрії та Швейцарії й готувалася до «дня Х».

У 2019 році у східнонімецькому місті Ростоквлада заарештувала групу поліціянтів, які викрали зброю, вибухівку та десятки тисяч набоїв.

Операція була настільки секретною, що до неї залучили не місцевих, а поліцейських з іншого регіону.

Отже, підсумовуючи – так, у Німеччині є БАГАТО ультраправих угруповань, які добре озброєні, добре навчені й абсолютно безрозсудні. На сьогодні не зрозуміло, наскільки німецькі правоохоронні органи та спецслужби просякнуті прихильниками цих угруповань.

Причина, чому ви про це не знаєте, може бути та ж, чому ви не знаєте про те, що берлінський аеропорт був побудований із запізненням на 12 років. Це просто надто жахливо, приголомшливо і не відповідає картині добре функціонуючої та раціональної Німеччини.

І так, як людина, яка передусім зосереджена на Україні, я не можу залишити цю тему, не додавши своє саркастичне «але давайте всі ці роки говорити про неонацистів в Україні».

Теги: Німеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина не передаватиме ППО Patriot Україні
Німеччина пояснила, чому відмовилась передати Україні свої системи Patriot
Вчора, 13:16
Німецький суд заарештував 23 ультраправих, підозрюваних у плануванні перевороту
Німецький суд заарештував 23 ультраправих, підозрюваних у плануванні перевороту
9 грудня, 19:36
Фраза Шольца про війну в Україні стала словом року в Німеччині
Фраза Шольца про війну в Україні стала словом року в Німеччині
9 грудня, 18:59

Дайджест ЗМІ

Хто такі рейхсбюргери і наскільки організовані й небезпечні ультраправі екстремісти у Німеччині
Хто такі рейхсбюргери і наскільки організовані й небезпечні ультраправі екстремісти у Німеччині
Чи доживе Стрєлков до довічного ув’язнення
Чи доживе Стрєлков до довічного ув’язнення
НАТО розширюється на північ. Якими будуть наслідки?
НАТО розширюється на північ. Якими будуть наслідки?
Як Чемпіонат світу з футболу впливає на протести у Китаї
Як Чемпіонат світу з футболу впливає на протести у Китаї
Україна і майбутнє наступального маневру
Україна і майбутнє наступального маневру
Голодомор – злочин, який не можна знецінити
Голодомор – злочин, який не можна знецінити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь
22K
Володимир Зеленський запровадив в Україні нове свято
16K
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
8515
Названо перелік приладів, які не можна підключати до генератора
7010
В Україні погіршиться погода: оголошено штормове попередження
6156
Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках, – Генштаб

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Вчора, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту