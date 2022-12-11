Хто такі рейхсбюргери і наскільки організовані й небезпечні ультраправі екстремісти у Німеччині

У Німеччині є багато ультраправих угруповань, які добре озброєні, добре навчені й абсолютно безрозсудні

Німецький політолог Сергій Сумленний пояснює на прикладі німецького ультраправого руху «Рейхсбюргери» (громадяни Рейху), члени якого були заарештовані 7 грудня за нібито підготовку державного перевороту, про те, як функціонують екстремістські угруповання у Німеччині. ТЕКСТИ наводять переклад треду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рейхсбюргери вважають, що сучасна німецька держава – Федеративна Республіка Німеччина – це фейк. На їхню думку, це не держава, а приватна компанія (GmbH, нім. – товариство з обмеженою відповідальністю). Пояснень цьому у них багато, але я не хочу вдаватися в подробиці.

Важливо те, що оскільки вони думають, що Німеччина є приватною компанією, заснованою в 1949 році союзниками, державна влада не походить від неї. Ні податків, ні поліції, ні законів, нічого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Справжньою» німецькою державою для них є Німецький Рейх (Імперія), який, на їхню думку, існує законно, але без інституцій.

Тому вони «формують» ці «тимчасові» інституції (навіть видають «рейхпаспорти» і намагаються виїжджати з ними за кордон), формують «уряди», «парламенти» тощо як «тимчасові» інституції та мріють про «відновлення» «справжнього Рейху».

Ви скажете, що ці люди божевільні. Але вони досить численні й активні. Німецька розвідувальна служба BfV регулярно називає їх у своєму щорічному звіті як одну з найбільших загроз німецькій демократії. У BfV навіть є окрема сторінка, присвячена їм.

Що важливо: багато членів рейхсбюргерського руху є колишніми поліціянтами, армійськими офіцерами чи іншими державними службовцями. Я не читав жодного пояснення щодо цього. Моє сміливе припущення полягає в тому, що ця теорія змови ДУЖЕ німецька в тому, наскільки вона легалістична.

Наприклад вона «пояснює» «фейковий» статус німецької держави за допомогою резолюції Генеральної Асамблеї ООН, статей Основного Закону Німеччини, процесу прийняття Основного Закону Німеччини тощо. Насправді це юридичний пронос (вибачте) і дуже по-німецьки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тож не дивно, що на цю наживку ловляться ті, хто працював у німецькій державі й любить лабіринти права. Адже це їхня пристрасть! Для спецслужб це дуже погано, оскільки ці люди мають хороші зв'язки та знають зсередини, як працює поліція.

Іншою важливою групою всередині руху є німецькі аристократи, особливо зі східної частини Німеччини.

Це пов'язано не лише з тим, що частина рухівців є монархістами, але й з тим, що східнонімецька аристократія відчула себе певною мірою зрадженою після об'єднання.

Оскільки аристократи сподівалися, що об'єднання означатиме реституцію і повернення всього їхнього майна, яке було вкрадено комуністами після Другої світової війни, вони були вкрай розчаровані, коли цього не сталося. Це призвело до певної радикалізації багатьох з них.

Багато хто приєднався до ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН), але дехто обрав більш радикальні шляхи, як-от рейхсбюргерів. Що ж ми маємо в результаті? Німецька ультраправа сцена є широкою й активною. Лише за останні кілька років було знешкоджено кілька озброєних угруповань.

У 2000-2007 роках неонацистська група «Націонал-соціалістичне підпілля» (НСП) організувала низку терористичних актів, включно з вибухами і стріляниною, в результаті яких загинули переважно турецькі мігранти, а також один співробітник поліції. Основна група НПУ складалася з трьох осіб, але поліція вважала, що їх було більше.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За версією поліції, до прихильників основної групи терористів належало до 150 осіб. Багато хто вважає, що НГУ не міг діяти так довго без підтримки поліції або спецслужб. У 2018 році справа була засекречена владою на 120 років (!)

У 2017 році влада ФРН заарештувала групу діючих німецьких військовослужбовців, в т. ч. їх лідера, 1-го лейтенанта Бундесверу, які неодноразово викрадали зброю та боєприпаси, а також планували збройний переворот. Ватажок навіть зареєструвався як «сирійський біженець» (мігрантом він не був).

Вважається, що він планував теракт під чужим прапором (як «мігрант») з подальшим державним переворотом. Затриманий у віденському аеропорту з незаконно придбаним пістолетом.

У 2018-2020 роках численні діючі та відставні військовослужбовці елітного підрозділу бундесверу KSK (щось на кшталт «Дельти») були заарештовані за розкрадання зброї та боєприпасів, підготовку до партизанської війни. Вони також зберігали есесівську та іншу нацистську символіку.

На думку німецької влади, ці бійці елітного підрозділу KSK належали до підпільної неонацистської мережі «Ганнібал», яка об'єднувала колишніх елітних солдатів, суддів, офіцерів елітних поліційних підрозділів тощо з ФРН, Австрії та Швейцарії й готувалася до «дня Х».

У 2019 році у східнонімецькому місті Ростоквлада заарештувала групу поліціянтів, які викрали зброю, вибухівку та десятки тисяч набоїв.

Операція була настільки секретною, що до неї залучили не місцевих, а поліцейських з іншого регіону.

Отже, підсумовуючи – так, у Німеччині є БАГАТО ультраправих угруповань, які добре озброєні, добре навчені й абсолютно безрозсудні. На сьогодні не зрозуміло, наскільки німецькі правоохоронні органи та спецслужби просякнуті прихильниками цих угруповань.

Причина, чому ви про це не знаєте, може бути та ж, чому ви не знаєте про те, що берлінський аеропорт був побудований із запізненням на 12 років. Це просто надто жахливо, приголомшливо і не відповідає картині добре функціонуючої та раціональної Німеччини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І так, як людина, яка передусім зосереджена на Україні, я не можу залишити цю тему, не додавши своє саркастичне «але давайте всі ці роки говорити про неонацистів в Україні».