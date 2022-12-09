Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німецький суд заарештував 23 ультраправих, підозрюваних у плануванні перевороту

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Німецький суд заарештував 23 ультраправих, підозрюваних у плануванні перевороту
Фото з відкритих джерел

Двадцять двох громадян ФРН та одну росіянку затримано внаслідок кількох рейдів напередодні

Судова влада Німеччини затвердила 9 грудня арешти затриманих раніше 23 учасників ультраправого угруповання «Рейхсбюргер», яких підозрюють у планах повалити уряд, повідомляє Associated Press.

Крім того, влада ФРН ініціювала запит на видачу їм ще двох підозрюваних, яких раніше затримали в Австрії та Італії.

У прокуратурі зазначали, що 22 громадян ФРН та одну росіянку затримано внаслідок кількох рейдів до ФРН у середу.

Послідовники руху «Рейхсбюргер» заперечують легітимність чинної конституції та уряду Німеччини та стверджують, що досі існує німецька імперія (рейх). У разі можливого путчу угруповання призначило б «Генріха П.Р» регентом.

Нагадаємо, днями у Німеччині відбулися масштабні рейди проти ультраправих, під час яких затримано понад 20 людей. За даними німецької прокуратури, підозрювані, імовірно, створили торік «терористичну організацію, щоб змінити державний устрій Німеччини на свою власну форму держави, яка вже перебувала на стадії створення». У відомстві додали, що керували цією групою 71-річний «Генріх П.Р» та 69-річний «Рюдігер В.П». За даними Der Spiegel, перший є членом невеликої дворянської родини, а другий – колишній десантник.

Як повідомила німецька влада, група планувала напад на будівлю Бундестагу, захоплення депутатів у заручники, а також напади на електростанції, щоб викликати перебої в енергопостачанні, підірвати позиції нинішньої влади, створити умови для громадянської війни, повалити федеральний уряд та захопити владу. За інформацією спецслужб, група вже навіть розпланувала, хто обійме певні міністерські посади.

Нагадаємо, у Німеччині правоохоронці проводять спецоперацію одночасно в одинадцяти федеральних землях проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг.

Читайте також: Спроба перевороту в Німеччині. До чого тут Росія

 

 

 

 

Теги: росія обшук поліція переворот Німеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні: що в ньому буде 
Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні: що в ньому буде 
Німецький суд заарештував 23 ультраправих, підозрюваних у плануванні перевороту
Німецький суд заарештував 23 ультраправих, підозрюваних у плануванні перевороту
Перевіряють підвали та гаражі: окупанти посилено шукають у Криму українських партизанів
Перевіряють підвали та гаражі: окупанти посилено шукають у Криму українських партизанів
Путін: Війну в Україні треба було почати раніше
Путін: Війну в Україні треба було почати раніше
Норвегія виділяє $100 млн на відновлення інфраструктури в Україні
Норвегія виділяє $100 млн на відновлення інфраструктури в Україні
Федеральний уряд: Німеччина визнає право українців влучати по військових цілях у Росії
Федеральний уряд: Німеччина визнає право українців влучати по військових цілях у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
«Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля». Арестович напав на Меркель
16K
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Заява Меркель про Мінські угоди викликала істерику в Лукашенка 
7975
Масштабна пожежа у Москві: пролунали вибухи, є жертви (фото, відео)
7680
Пожежа у Москві: працівниця магазину повідомила нові деталі (відео)
7389
Загроза наступу на Куп'янськ: Харківська ОВА зробила заяву

Новини

На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Сьогодні, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Сьогодні, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Сьогодні, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Вчора, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
7 грудня, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту