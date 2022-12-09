Німецький суд заарештував 23 ультраправих, підозрюваних у плануванні перевороту

Двадцять двох громадян ФРН та одну росіянку затримано внаслідок кількох рейдів напередодні

Судова влада Німеччини затвердила 9 грудня арешти затриманих раніше 23 учасників ультраправого угруповання «Рейхсбюргер», яких підозрюють у планах повалити уряд, повідомляє Associated Press.

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Крім того, влада ФРН ініціювала запит на видачу їм ще двох підозрюваних, яких раніше затримали в Австрії та Італії.

У прокуратурі зазначали, що 22 громадян ФРН та одну росіянку затримано внаслідок кількох рейдів до ФРН у середу.

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Послідовники руху «Рейхсбюргер» заперечують легітимність чинної конституції та уряду Німеччини та стверджують, що досі існує німецька імперія (рейх). У разі можливого путчу угруповання призначило б «Генріха П.Р» регентом.

Нагадаємо, днями у Німеччині відбулися масштабні рейди проти ультраправих, під час яких затримано понад 20 людей. За даними німецької прокуратури, підозрювані, імовірно, створили торік «терористичну організацію, щоб змінити державний устрій Німеччини на свою власну форму держави, яка вже перебувала на стадії створення». У відомстві додали, що керували цією групою 71-річний «Генріх П.Р» та 69-річний «Рюдігер В.П». За даними Der Spiegel, перший є членом невеликої дворянської родини, а другий – колишній десантник.

Як повідомила німецька влада, група планувала напад на будівлю Бундестагу, захоплення депутатів у заручники, а також напади на електростанції, щоб викликати перебої в енергопостачанні, підірвати позиції нинішньої влади, створити умови для громадянської війни, повалити федеральний уряд та захопити владу. За інформацією спецслужб, група вже навіть розпланувала, хто обійме певні міністерські посади.

Нагадаємо, у Німеччині правоохоронці проводять спецоперацію одночасно в одинадцяти федеральних землях проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг.