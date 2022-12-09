Фраза Шольца про війну в Україні стала словом року в Німеччині

Друге місце зайняла фраза Krieg um Frieden – «війна за мир»

Словом року у Німеччині обрано вислів Zeitenwende («поворотний момент») – саме так канцлер Німеччини Олаф Шольц описав українсько-російську війну. Щорічно головне слово обирає Товариство німецької мови.

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«Це слово, яке не є новим і означає початок християнської ери, але в більш загальному сенсі також і будь-який перехід до нової ери, активно використовувалося в другому значенні канцлером Шольцом. Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року стало «поворотним моментом в історії нашого континенту». У цьому ж контексті Федеральний президент Штайнмаєр говорив про «епохальний перелом», – пояснили члени спілки.

Друге місце за версією журі зайняла фраза Krieg um Frieden – «війна за мир».

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«Також російсько-української війни стосується, здавалося б, абсурдний вислів «війна за мир». Для московської пропаганди це – спеціальна військова операція, для багатьох, особливо в НАТО, – просто загарбницька війна. Навіть у політичних партіях з пацифістськими традиціями поширювалася думка про необхідність надання Україні збройної підтримки для захисту її державної цілісності, а згодом і досягнення тривалого миру в Східній Європі», – йдеться у звіті товариства.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у статті для журналу Foreign Affairs розповів, що Німеччина повинна стати гарантом безпеки у Європі й НАТО захищатиметься від російської агресії. Також він застеріг від нової холодної війни через поділ світу на блоки та закликав спрямувати зусилля на створення нових партнерств.

Напередодні Шольц пообіцяв передати Україні більше зброї. Зброя партнерів має дуже суттєвий вплив на здатність України гарантувати свою територіальну цілісність та суверенітет. Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.

У той же час, президента Росії Володимира Путіна розчарувала заява ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією.