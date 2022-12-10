Німеччина пояснила, чому відмовилась передати Україні свої системи Patriot

Німеччина домовилась з Польщею, що відправить групу військових для вивчення локації, де можуть бути розміщені системи Patriot

Державний міністр міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер пояснив чому уряд країни щодо вирішив не передавати Україні ЗРК Patriot. Про це передає «Голос Америки».

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«Якщо бути дуже відвертим, це не так, що у нас є вільні системи Patriot просто в наявності, які ми могли б відправити, наприклад, в Україну. Системи Patriot, які ми надсилаємо, є частиною системи колективної оборони НАТО», – сказав Лінднер.

Міністр зазначив, що кілька днів тому Німеччина домовилась з Польщею, що відправить групу військових Німеччини до Польщі для вивчення локації, де можуть бути розміщені системи Patriot.

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«Ми віддані захисту безпеки Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи Patriot на східному фланзі НАТО», – додав він.

Нагадаємо, 7 грудня стало відомо, що Німеччина відмовилася передавати системи ППО Patriot Україні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина проводить переговори з союзниками щодо спрямування комплексів протиповітряної оборони Patriot, передача яких планувалася Польщі, безпосереднього в Україну у відповідь на прохання Варшави.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт сказала, що використання оборонних систем НАТО за межами території Альянсу має бути узгоджене всіма державами-членами.

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6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.