МОЗ: Попередити смерть від кору та госпіталізацію може рівень вакцинації 98%

Впродовж вересня-грудня 2017 року посиленою вакцинацією вдалося охопити 65,5% дітей із запланованих

З початку 2017 року МОЗ України прогнозувало ризики розповсюдження захворюваності на кір і почало вживати запобіжні заходи. Так, у лютому 2017 року пройшла конференція «Елімінація кору і краснухи в Україні: виклики і шляхи вирішення», у якій взяли участь 300 учасників з усіх регіонів України та міжнародні експерти. За результатами



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Впродовж вересня-грудня 2017 року посиленою вакцинацією вдалося охопити 65,5% дітей із запланованих

З початку 2017 року МОЗ України прогнозувало ризики розповсюдження захворюваності на кір і почало вживати запобіжні заходи. Так, у лютому 2017 року пройшла конференція «Елімінація кору і краснухи в Україні: виклики і шляхи вирішення», у якій взяли участь 300 учасників з усіх регіонів України та міжнародні експерти. За результатами роботи конференції підготовлені пропозиції для нових механізмів епіднагляду за кором.Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Влітку почала надходити інформація про стрімке зростання захворюваності на кір в Івано-Франківській, Тернопільській та Одеській областях. Тому із серпня 2017 року працює оперативний штаб МОЗ з реагування на ситуацію з кором в Україні.

«Прийнятий Наказ МОЗ України №1082 від 11.09.2017 року «Про проведення заходів щодо імунізації населення проти кору в Україні». Дані щодо додаткових заходів з імунізації аналізуються щотижнево. Посилені заходи з імунізації охоплюють дітей віком від 1 до 9 років. Особливі зусилля спрямовані на дітей, які не отримали щеплення проти кору відповідно до календаря щеплень протягом минулих років», - повідомляють у МОЗ.

З метою координації дій за цей період проведено три засідання штабу, три селекторні наради з регіонами, у кожній області визначені відповідальні особи за проведення заходів щодо подолання спалаху.

Впродовж вересня-грудня 2017 року посиленою вакцинацією вдалося охопити 65,5% дітей із запланованих. Якщо говорити про планову вакцинацію, то за 11 місяців 2017 року відповідно до національного календаря щеплень, 87,8% дітей одного року життя були вакциновані проти кору.

Після спалаху кору у Києві, про що активно писали в ЗМІ у січні, на необхідність вакцинації звернули увагу в усіх регіонах. Тільки у Києві за 1 тиждень було вакциновано 11,5 тис дітей.

«Оновлені дані про рівні вакцинації будуть відомі у кінці місяця», - зазначили у МОЗ.

«За умови охоплення вакцинацією на рівні 98% дітей та дорослих, смертельні випадки та госпіталізації можна попередити. Знаємо про перебої із наявністю вакцин у деяких регіонах - для них міністерство здійснює перерозподіл наявних вакцин з інших регіонів. Наступна партія вакцин КПК має прибути до України у квітні 2018 року (більше 1 млн доз). Але зважаючи на зростаючий попит міністерство та партнери вживають заходи для поставки додаткової партії вакцин у коротші терміни», - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що впродовж останніх років в Україні охоплення вакцинацією від кору було нижче 50%. Протягом 2017 року було зареєстровано 4782 випадки кору і за два тижні 2018 року уже захворіло 1285 дорослих та дітей. У 2018 році найбільше випадків зареєстровано у Івано-Франківській (275), Чернівецькій (274), Закарпатській (194) та Одеській (157) областях. У м.Києві за цей період зареєстровано 84 хворих.

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.

Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

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