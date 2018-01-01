Спалах кору: у Києві кількість хворих зросла до 121

Серех хворих на кір у Києві 86 дітей

Станом на ранок понеділка, 22 січня, у Києві зареєстровано 121 випадок захворювання на кір, з них - 86 дітей. Про це повідомив директор ДУ «Київського міського лабораторного центру» Сергій Чумак. «Кожен день хворіють 4, 5, 6 осіб. Станом на сьогоднішній ранок (22 січня. - Ред.) у нас вже зареєстровано 121 випадок захворювання на



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Найбільше на кір хворіють діти

Серех хворих на кір у Києві 86 дітей

Станом на ранок понеділка, 22 січня, у Києві зареєстровано 121 випадок захворювання на кір, з них - 86 дітей. Про це повідомив директор ДУ «Київського міського лабораторного центру» Сергій Чумак.

«Кожен день хворіють 4, 5, 6 осіб. Станом на сьогоднішній ранок (22 січня. - Ред.) у нас вже зареєстровано 121 випадок захворювання на кір, з них 86 дітей. Слід зазначити, що з усіх, хто захворів, 93 людини не мають щеплень або у них відсутні довідки або інформація про щеплення. У 10 випадків порушені терміни проведення щеплень згідно з календарем щеплень», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.

Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

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