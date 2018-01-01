Україна запускає пілотний проект з трансплантації органів від неродинного донора

У Кабміні стверджують, що на проект із трансплантації у бюджеті передбачено більше 112 млн грн

У 2018 році, вперше за роки незалежності, МОЗ розпочинає пілотний проект з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів від неродинного донора. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у інтерв’ю «Главкому». «У державному бюджеті на 2018 рік на цей проект закладено більше 112 млн



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Ілюстративне фото з відкритих джерел В Україні планують робити трансплантації органів від неродинного донора

У Кабміні стверджують, що на проект із трансплантації у бюджеті передбачено більше 112 млн грн

У 2018 році, вперше за роки незалежності, МОЗ розпочинає пілотний проект з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів від неродинного донора. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у інтерв’ю «Главкому».

«У державному бюджеті на 2018 рік на цей проект закладено більше 112 млн грн. Після трансплантації пацієнт до кінця життя повинен приймати ліки, так звані імуносупресори. Тому ми пропонуємо включити чотири діючі речовини до проекту «Доступних ліків». Якщо уряд та профільні органи погодять цю ініціативу, ліки, що попереджають відторгнення пересаджених органів, почнуть реімбурсуватися уже у другому півріччі», — пояснив Ілик.

Раніше повідомлялося, що в результаті дії урядової програми «Доступні ліки» ціни на деякі групи лікарських препаратів в Україні знизилися майже вдвічі.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена.