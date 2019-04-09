У РФ з'ясували, що до них вже майже ніхто не хоче їхати жити



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Кількість мігрантів із України зменшилася майже в 3 рази

Дослідники Російської академії народного господарства при президенті РФ з’ясували, що в 2018 році приріст населення за рахунок довгострокової міграції склав лише 124,9 тисячі осіб, що є найменшим показником починаючи із 2005 року. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Окрім того за рахунок міграції в минулому році вдалося компенсувати природне зменшення населення РФ лише на 57,2%. Паралельно із цим за останній рік кількість тих, хто залишив РФ збільшилася на 16,9%. Кількість же тих, хто прибув зменшилася на 4% у порівнянні із 2017 роком.

Найбільше в 2018 році зменшився міграційний приріст населення за рахунок жителів України (14,8 тисячі в 2018 проти 39,6 тисячі в 2017) і Узбекистану (6,8 тисячі в 2018 і 68,6 тисячі в 2017). Раніше ці країни були традиційно найбільшими донорами для РФ населення.

Основним центром осідання мігрантів і далі є Москва і Московська область. Населення регіону за рахунок внутрішньої і зовнішньої міграції виросло в 2018 році на 200 тисяч. Загалом же в РФ кількість тимчасових мігрантів на кінець 2018 року склала 9,7 млн осіб. 84-86% від цієї кількості представляють жителі країн СНД.