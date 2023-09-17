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Польща та Ко не готові зняти ембарго на українське зерно – як треба діяти Україні

Сергій Кравцев
glavcom.ua
Польща та Ко не готові зняти ембарго на українське зерно – як треба діяти Україні

Поки йдуть переговори Україні слід розвивати переробку зерна на своїй території

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн за те, що Єврокомісія зняла ембарго на експорт українського зерна та продуктів харчування до Румунії, Болгарії, Польщі, Словаччини та Угорщини. При цьому три останні вже заявили, що продовжать зернове ембарго, незважаючи на рішення Єврокомісії (Угорщина – і зовсім на 24 види української сільгосппродукції). Як ситуація може розвиватись далі? Як має діяти Україна? Видання «Коментарі» із цими питаннями звернулося до експертів.

Зняття ембарго Польща, Словаччина та Угорщина відтягуватимуть максимально

Керуючий партнер «Національної антикризової групи», економічний та політичний експерт Тарас Загородній поділився такою думкою:

«Думаю, Польща не відступить від своєї позиції щодо ембарго на експорт українського зерна. Її приклад, як бачимо, вже наслідували Угорщина та Словаччина. Тішить, що до них не приєдналися Румунія з Болгарією. Принаймні – поки що».

На думку експерта, термін зняття ембарго Польща та Ко відтягуватимуть максимально, аргументуючи це необхідністю захищати своїх фермерів.

Україні, впевнений він, слід обов'язково виходити на прямі переговори.

«Очевидно, що в ситуації, що склалася, є частина і провини наших компаній, які обіцяли, що зерно слідуватиме транзитом, а в результаті воно заполонило внутрішній ринок тієї ж Польщі», – пояснює Тарас Загородній.

І обов'язково слід розвивати переробку зерна у самій Україні. Перестати експортувати сировину.

Ситуація ще більше погіршує експортні можливості України

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков наголошує, що те, що відбувається із забороною на вивіз української сільгосппродукції до сусідніх європейських країн, уже перейшло з площини відносин з Єврокомісією – у площину двосторонніх відносин.

«Польща, Угорщина, Словаччина вводять свої – національні заборони – на постачання продуктів із України. Причому, у деяких випадках йдеться не тільки про зерно, а й про низку інших позицій, включаючи мед. Враховуючи, що ці держави є членами ЄС, але діють неправомірно, Єврокомісія матиме до них претензії. Їм доведеться якось регулювати стосунки із Брюсселем. До того ж, Україна може подавати відповідні скарги до Світової організації торгівлі (СОТ), чим вже пригрозила наша влада. Адже обмеження на торгівлю вмотивовані дуже сумнівно. Втім, розслідування по лінії СОТ займає роки, тож це не конструктивно. Тут значно більше важелів впливу Єврокомісії», – вважає експерт.

Ситуація, за його словами, ще більше погіршує експортні можливості України з огляду на вихід росіян із зернової угоди з подальшим блокуванням та обстрілом наших портів.

«Сподіваємося, що через якийсь час, з тих чи інших міркувань, Польща, Угорщина та Словаччина скасують запроваджені ними ж заборони», – підсумовує Олексій Плотніков.

Теги: Польща Єврокомісія експорт Словаччина ембарго Румунія Угорщина зерно Володимир Зеленський переговори

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