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Ще одна країна заборонила імпорт українського зерна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ще одна країна заборонила імпорт українського зерна
Заборона на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України діятиме до кінця року
фото з відкритих джерел

В уряді Словаччини повідомили про заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Вона триватиме до кінця року. Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор, пише Aktuality.

За його словами, така заборона діятиме до кінця року на ті ж самі чотири товари.

«Ми повинні запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо до вітчизняних фермерів», – наголосив Одор.

Також Одор сказав, що уряд Словаччини продовжить інтенсивно працювати з Європейською комісією а країнами-членами ЄС, щоб знайти рішення.

У Міністерстві аграрної політики та сільського розвитку Словаччини пояснили, що обмеження введені для захисту ринку, але вони не поширюються на транзит українських товарів.

Нагадаємо, 12 вересня, Польща продовжила заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції.

Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року. Ці країни хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року і розшити її на деякі інші товари.

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Теги: Польща міністр імпорт ринок транзит Україна

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