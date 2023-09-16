Росія знищує порти України: скільки було ударів після виходу РФ із зернової угоди

Кубраков повідомив про кількість знищеної чи пошкодженої портової інфраструктури

Після виходу з зернової угоди Росія завдала ударів по українських портах 118 разів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра України Олександра Кубракова.

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Внаслідок цих атак близько третини портової інфраструктури було пошкоджено або знищено.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.

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Після виходу із зернової угоди РФ почала завдавати удари по портовій інфраструктурі України.

Зокрема, у ніч на 13 вересня росіяни ударними дронами атакували Ізмаїльський район Одеської області. Пошкоджено припортову та цивільну інфраструктури, сталася пожежа, поранено семеро людей – шість водіїв вантажівок та один місцевий житель

Росія своїми ударами по портах і елеваторах за два місяці на третину зменшила спроможності України експортувати зернові.