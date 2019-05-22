Президент Дуда нехтує Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Буде фатально, коли виявиться, що шанс на новий початок польсько-українських відносин був втрачений

На інавгурацію президента України Володимира Зеленського до Києва прибули президенти країн Балтії, Угорщини та Грузії. Не було президента Анджея Дуди. Це помилка.

Російсько-українські відносини вже три роки перебувають у кризі. Правлячі сили, ставши заручниками націоналістів, не потрафили здолати суперечки про трагічну історію, навпаки почали їх підігрівати. Варшава перестала бути адвокатом Києва в Євросоюзі. Від цього втрачають обидві сторони. Новий президент України може означати початок нового етапу у відносинах. Але не мусить.

Так, згідно з дипломатичним протоколом, Зеленський, обійнявши посаду пізніше, першим повинен відвідати Польщу. Присутності міністра закордонних справ Яцека Чапутовіча на його інавгурації з протокольної точки зору цілком вистачало. Але якби Анджей Дуда вирішив приїхати в Україну, то зробив би в напрямку нового президента значущий жест. В дипломатії увагу звертають власне на такі речі.

Важливі й особисті стосунки. Якщо навзаєм симпатизують президенти, то виграють від цього і відносини між державами. Візит Дуди в Київ був би відчитаний яко сигнал дружби. Погано, що ми втратили таку можливість.

Крім того, Зеленський, досі відомий яко комік, в якості політика ще є tabula rasa. Він декларує, що буде продовжувати проєвропейський курс. Чи ж дійсно так буде? Анджей Дуда під час розмов міг би його вивчити і переконати, що, незважаючи на труднощі і митарства, варто йти по західному шляху. Незважаючи на свою дуже критичну думку про президента Дуду, я вірю, що він без вагань погодиться з тезою, що для зміцнення відносин України з ЄС і в подальшій перспективі її членство в Євросоюзі належить до польських інтересів.

Не розумію, чому Анджея Дуди в Києві не було. Не вкладається в голові, що це сталося тільки тому, що президент за тиждень до виборів у Європейський парламент не хотів дати ще один аргумент ультраправим політикам з Конфедерації, яка забирає виборців «Права і Справедливості».

Буде фатально, коли виявиться, що шанс на новий початок польсько-українських відносин був втрачений.

Bartosz T. Wieliński

Prezydent Duda odpuszcza Ukrainę

Gazeta Wyborcza, 21.05.2019

Зреферував О.Д.

Джерело: Zbruc