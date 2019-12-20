Суд у справі вбивства журналіста Куціяка: історичний процес у Словаччині



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Вбитий журналіст Ян Куціяк та його дівчина Мартіна Кушнірова

У Словаччині розпочався процес проти можливого вбивці журналіста Яна Куціяка та його дівчини Мартіни Кушнірової. Ця справа вже змінила країну

Процес, що починається у четвер, 19 грудня, у суді міста Пезінок поблизу Братислави може стати одним із найгучніших у східній частині ЄС за багато років. Це вбивство шокувало Словаччину, змусило людей вийти на вулицю та зрештою призвело до відставки уряду прем'єра Роберта Фіцо.

Люди протестували, бо їм нагадали про 1990-ті роки в Словаччині. Тоді країною керував Владимир Мечіар. Він використовував методи, далекі від тих, які асоціюють із поняттям правова держава. Варто лише згадати про викрадення сина тодішнього президента Міхала Ковача і перевезення його до Австрії та, передусім, про смерть експоліцейського Роберта Реміаша, який загинув унаслідок закладеної у його авто вибухівки. Це вбивство так ніколи і не було розслідувано до кінця, попри підозри причетності до нього цивільної контррозвідки країни SIS. Те, що журналіст-розслідувач Ян Куціяк стане для когось незручним, було відомо. На порталі Aktuality.sk він писав про скандальні оборудки деяких підприємців, аж до криміналу, та роль у них політиків національного масштабу.

«Ми не хочемо жити у мафіозній державі!»

Ян та його дівчина Мартина загинули у середу, 21 лютого 2018 року, але поліція знайшла їхні тіла лише днями пізніше. Керівник поліції Тібор Ґашпар повідомив громадськості про злочин лише в понеділок. Уже за два дні у столиці країни Братиславі відбулися перші протести під девізом: «Ми не хочемо жити у мафіозній державі!». Протестувальники вважали, що журналіст став жертвою тих, про кого писав.

Остання його стаття, яка була опублікована перед його смертю, була вже не першою, присвяченою Маріану Кочнеру, який ще за кілька місяців до цього погрожував журналісту. У своїй останній статті Куціяк розповів про діяльність у Східній Словаччині італійських бізнесменів, пов'язаних з мафією «Ндрангета» з Калабрії, а також її зв'язки з правлячою у Словаччині партією «Смер-СД», особливо з Марією Трошковою, помічницею прем'єра Роберта Фіцо. Цей текст був опублікований за тиждень після вбивства. За два тижні Фіцо та його уряд подали у відставку.

Маріан Кочнер та його спільники

Підозра, що за вбивством може стояти «Ндрангета» жодних підтверджень не знайшла. Дедалі більше вказувало на місцеву мафію. 8 березня 2019 року, за рік після вбивства, були висунуті звинувачення в його організації Маріану Кочнеру. Алена Цуцова, Томаш Сабо та Мирослав Марчек також опиняться на лаві підсудних. Останній, за версією слідства, був кілером, Сабо - його помічником.

Між Цуцовою та двома іншими можливими злочинцями був посередник - Золтан Андруско, який виступатиме як основний свідок. «Це не означає, що він не постане перед судом. Але завдяки його зізнанню та співпраці зі слідством він може сподіватися на більш м'яке покарання», - каже журналіст та публіцист Мартін Мілан Шимечка у розмові з DW. Підсудним загрожує позбавлення волі на термін до 25 років чи навіть довічно.

«За ним стояла абсолютна державна влада»

Коли йому висунули звинувачення в убивстві Куціяка, Кочнер уже був у тюрмі у зв'язку з багатомільйонним економічним злочином. «У словацькій політиці мало скандалів, у яких не замішаний Кочнер», - написала понад рік тому Моніка Тодова, журналістка газети Dennik N. І справді, ще 1992 року він був замішаний у скандалі «Technopol I», у якому йшлося про виплату 2,3 мільйона доларів за поставку, яка ніколи не була здійснена. У іншому скандалі - так званому «Causa Glance House» - Кочнера підтримав тодішній заступник, а потім генеральний прокурор країни Доброслав Трнка. Таким чином, він працював проти спецспрокуратури, яка розслідувала шахрайство у цій справі.

2013 року до поліції звернувся представник причетного до скандалу OTP Bank. За його словами, Кочнер пригрозив, що «випустить кулю в голову юриста банку Романа Квасніци». Протягом трирічного процесу Квасніца не бачив можливості притягнути до відповідальності Кочнера, «адже за ним стояла абсолютна державна влада».

Під пильним оком громадськості

Справжньою знахідкою зрештою став мобільний телефон Кочнера. У встановленому на ньому месенджері Threema слідчі знайшли шокуючу переписку бізнесмена з ексміністеркою юстиції Словаччини Монікою Янковською, звинуваченою у зв'язку з убивством Куціяка Аленою Цуцовою, бізнесменом Норбертом Бьодьором (родичем колишнього очільника поліції країни Ґашпара), суддею Владимиром Скленкою, а також прокурорами Бистріком Павловичем та Петром Шуфлярським.

Політолог Григорій Месежніков не сумнівається у тому, що Кочнер намагатиметься затягнути слідство. Все ж, він очікує чесної роботи з боку прокуратури та суду. «Цей процес відбуватиметься під пильним поглядом громадськості», - поділився він своїми оцінками з DW.

Джерело: Deutsche Welle