Парламент Британії сьогодні проведе голосування щодо Brexit



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Вихід Британії з ЄС продовжували вже кілька разів

Парламент Великої Британії 20 грудня проведе голосування за угоду прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона щодо виходу країни з ЄС.

Про це повідомляє ВВС.

«У п'ятницю депутати проведуть голосування щодо плану прем'єрміністра Великої Британії залишити ЄС 31 січня», - йдеться у повідомленні.

Як підкреслив Джонсон, голосування це покладе кінець «затримок і ворожнечі» і забезпечить «визначеність». Однак його опоненти угоди кажуть, що план залишає невизначене майбутнє для Великої Британії, і узгодження торговельної угоди з ЄС може зайняти багато років.

Як відомо, вихід Британії з ЄС продовжували вже кілька разів, щоб країна могла погодити угоду з Брюсселем і уникнути «жорсткого» виходу. Останній термін відстрочення виходу Великої Британії з блоку є 31 січня 2020 року.

До слова, раніше прем’єр Британії заборонив міністрам їхати на Давоський форум..

Під час першого після виборів 12 грудня засідання уряду Джонсон заявив, що міністри повинні будуть працювати «24 години на добу», щоб створити «народний уряд».

Як повідомлялося, 12 грудня у Великій Британії пройшли позачергові парламентські вибори , на яких переконливу перемогу здобула Консервативна партія на чолі з прем'єрміністром Борисом Джонсоном.