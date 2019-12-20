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    Євросоюз оголосив персоною нон грата африканського посла

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    Євросоюз оголосив персоною нон грата африканського посла - Євросоюз оголосив персоною нон грата африканського посла
    Євросоюз оголосив персоною нон грата африканського посла

    Ухвала є відповіддю на рішення уряду Беніну оголосити персоною нон грата голову делегації ЄС

    Рада ЄС на рівні постійних представників ухвалила оголосити небажаною особою — персоною нон грата — голову представництва республіки Бенін у Євросоюзі.

    Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради.

    «Рада ЄС сьогодні вирішила, що голова місії Республіки Бенін у ЄС буде оголошений персоною нон грата», — йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, ця ухвала є відповіддю на рішення уряду Беніну оголосити небажаною особою голову делегації ЄС у цій африканській країні.

    У Раді ЄС наголошують, що вважають таке рішення Беніну цілком необґрунтованим, та таким, що «суперечить завданню Євросоюзу з розвитку відносин та розбудови партнерства з третіми країнами».

    ЄС посол Африка
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