Чим закінчились вчорашні газові переговори України та Росії. Відео



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Досягнуті Україною і Росією принципові домовленості сьогодні обговорять у столицях

Росія і Україна досягли принципової угоди щодо транзиту газу.

Про це заявив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович.

Нагадаємо, 19 грудня сторони закінчили черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) та тристоронньому (з ЄС) форматі щодо продовження транзиту газу у відповідності до європейських правил.

«Ми досягли угоди в принципі», - сказав він журналістам в Берліні за підсумками багатогодинних переговорів.

«Досягнуті нами принципові домовленості завтра обговорять у столицях», - уточнив представник Єврокомісії.

За його словами, це «позитивні новини для Європи, Росії та України».

«Ми сьогодні дійсно дуже добре попрацювали, підготували проект протоколу, детальний протокол, який у високому ступені готовності, який нині вимагає узгодження і сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо на остаточні домовленості», - сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак за підсумками переговорів щодо транзиту газу.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що сторони на переговорах добре відпрацювали протокол.

«Ми добре попрацювали, добре відпрацювали протокол, який наближає нас до вирішення», - сказав міністр.

За його словами, напрацювання повинні бути узгоджені політичним керівництвом в Києві і Москві.

Деталей домовленостей наразі не назвали, адже сторони переговорів мають погодити домовленість з урядами, у столицях Києві та Москві. Російський «Газпром» продовжить переговори з Україною з газових питань в п'ятницю в Мінську після консультацій у Берліні.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.

Також нагадаємо, що у Парижі під час двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна порушували питання транзиту газу.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».