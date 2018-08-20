Україна і ЛГБТ: час дивитися в майбутнє



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Кількість учасників КиївПрайда від владних структур з кожним роком збільшується

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В этом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила трансгендерность из перечня психических заболеваний. Гомосексуальность была исключена из списка сексуальных девиаций еще в 1990-м году – 28 лет назад.

По разным оценкам гомосексуальность характерна от 5 до 10% всего населения планеты. К примеру, в результате проведенного в 1992 году опроса 8337 британских мужчин 6,1% респондентов признались, что имели гомосексуальный опыт, а в американском Сан-Франциско вообще 15,4% жителей относят себя к ЛГБТ-сообществу.

Проведенный в столице Украины КиевПрайд показал стремление Украины как государства следовать европейским ценностям и принципам, а также показал, что украинское общество готово к трансформациям. Да, многие по-прежнему пытаются обозвать КиевПрайд «гей-парадом» и сетуют на «разложение» общества, отказываясь понять, что подобные марши и митинги не имеют ничего общего с демонстрацией, и уж тем более с пропагандой сексуальной ориентации. Главная цель подобных событий – доказать необходимость соблюдения гражданских прав представителей ЛГБТ-сообщества в той части, которая гарантирована людям с «традиционной» сексуальной ориентацией.

Сегодня, когда заходит речь о предоставлении прав ЛГБТ-сообществу, у многих почему-то возникает представление, что ЛГБТ-люди хотят едва не совокупляться на глазах у прохожих, десятками усыновлять маленьких детей (при этом обязательно их растлевать!) и носить одежду противоположного пола. И хотя эти аргументы не имеют ничего общего с реальностью, они достаточно глубоко закрепились в общественном сознании.

«Мне все равно, как они занимаются любовью», «а у нас никто и не запрещает им заниматься «этим» так, как они хотят», «у них такие же права, как у всех остальных – пускай не выдумывают» – приблизительный перечень «умеренно» толерантных аргументов против расширения прав и свобод ЛГБТ.

Тем не менее, исходя из жизненного опыта и правового регулирования гомосексуальных отношений, можно сделать вывод, что ЛГБТ-люди не только лишены права открыто высказывать свои чувства (в силу довлеющего общественного осуждения), но и ощущают на себе угрозу имущественному состоянию.

Согласно исследования, которое провела образовательная организация GLSEN (Gay, Lesbian & Straight Education Network) в США 84% гомосексуальных подростков поддавались словесным оскорблениям, 18% - физическому насилию, а 62% вообще не сообщали об издвевательствах преподавателям, опасаясь, что такие жалобы обострят травли.

И это мы говорим о США, где во многих штатах разрешены однополые браки и предусмотрена ответственность за дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. Проведение такого исследования в Украине на сегодняшний день вообще не представляется возможным, поскольку в силу опасений за свое здоровье и жизнь среди молодежи отсутствует готовность поделиться информацией о своей ориентации даже со специалистами на условиях полной анонимности. И это при том, что можно со всей уверенностью сказать, что в Украине представителей ЛГБТ не меньше, чем в США, так как это явление не имеет географической выраженности.

Однополые браки: не о чувствах речь

Мужчина и женщина имеют право на брак, в рамках которого возникают наследственные правоотношения. Согласно гражданскому законодательству муж и жена являются родственниками первой степени родства, поэтому имеют преимущественное право на наследство. Отсутствие возможности закрепить отношения представителей ЛГБТ-сообщества как брак или гражданское партнерство лишает возможности второго из супругов на реализацию соответствующих прав. И это при том, что фактически ЛГБТ семьи существуют и формируют семейные бюджеты на тех же началах, что и гетеросексуальные семьи. Именно по этой причине невозможность формального закрепления однополых союзов перед лицом государства носит далеко не гендерный, а исключительно имущественный характер. Известно немало ситуаций, когда после смерти одного из фактических супругов второй или вторая из них не могли унаследовать имущество.

Мы часто ставим в пример правовые системы стран Европейского Союза, забывая о том, что многие европейские страны уже давно узаконили однополые браки. И не только европейские. Нидерланды – в 2001-м, Бельгия – в 2003-м, Испания и Канада – в 2005-м, Норвегия и Швеция – в 2009-м, а Дания – в 2012-м, Австралия – в 2017-м году. Стоит ли напоминать, что Норвегия, Швеция, Канада, Бельгия и Австралия возглавляют список пяти стран с наивысшим уровнем жизни? Однополые браки разрешены в 9-и из 10-и стран с наивысшим уровнем жизни!

Каким образом можно переломить ситуацию восприятия прав и возможностей ЛГБТ в Украине?

Даже если КиевПрайд ежегодно будет собирать тысячи, а то и десятки тысяч людей, это существенно не изменит ситуацию с правами ЛГБТ, поскольку недостаточно просто закрепить «человеческое» отношение к ЛГБТ. Угроза правам и свободам ЛГБТ-меньшинства заложена на уровне Конституции Украины, статья 51 которой приписывает, что брак основывается на волеизъявлении мужчины и женщины.

Как бы мы не старались убедить себя в том, что Украина живет по западным принципам, без внесения изменений в Конституцию любые попытки гарантировать права ЛГБТ будут малоэффективными.

Внесение изменений в Конституцию – очень сложный и длительный процесс. Как бы активисты ЛГБТ не защищали свои права, без поддержки лидеров общественного мнения им никак не обойтись.

Здесь опять же Украина может обратиться к опыту западных стран. Давайте вспомним, что в свое время в поддержку ЛГБТ высказывался Президент США Барака Обама (поддержал практику подсвечивания Белого Дома цветами ЛГБТ-радуги в День ЛГБТ), премьер-министр Канады Джастин Трюдо и кандидат в Президенты США Хиллари Клинтон (лично принимали участие в прайд-парадах в своих странах).

В США вообще с 1994 года в рядах армии государство официально придерживается принципа «Don’t ask. Don’t tell» («Не спрашивай. Не признавайся»), который предоставляет право представителям ЛГБТ свободно служить в армии США. Данному решению предшествовал проведенный CNN опрос, который показал, что 54% американцев выступают за, чтобы представители ЛГБТ могли открыто заявлять о своей ориентации, неся службу.

Президент Украины Петр Порошенко, декларируя свое стремление интегрировать Украину в Европейский Союз, старается избегать темы ЛГБТ. Хотя в этом вопросе он мог бы последовать примеру своих западных коллег и также лично принять участие в КиевПрайде. Неужели страх имиджевых потерь Гаранта настолько велик, что он не готов отстаивать декларируемые Украиной позиции.

Стоит также отметить, что стремление Украины двигаться в направлении НАТО, также не противоречит концепции предоставления широких прав ЛГБТ. Например, в 2014-м году в Швеции при поддержке Министра обороны прошло заседание рабочей группы НАТО по ЛГБТ (NATO LGBT Working Group).

Количество участников КиевПрайда от властных структур с каждым годом увеличивается. Традиционно в этом году в КиевПрайде приняли участие народные депутаты Украины Сергей Лещенко и Светлана Залищук. Добавился – первый заместитель Министра экономического развития Украины Максим Нефедов. На заметку президенту: как видим, Лещенко, Залищук и Нефедов остались при своих должностях и их политическое реноме никак не пострадало.

Очень влиятельным инструментом для донесения своей позиции может стать так называемый coming out – публичное признание в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Я заранее хочу попросить прощение у известных людей, чьи имена сейчас будут упоминаться, но я твердо убеждена, что их смелость и неравнодушие смогут помочь обеспечить в Украине равные права всем.

Я уверена, что признание хотя бы нескольких украинских политиков будет значимым сигналом обществу, что пришло время пересмотреть свое отношение к данной проблеме.

Я считаю, что о своем coming out могут заявить люди, которые достигли успехов в публичном сегменте и являются профессионалами своего дела, независимо от рода деятельности. Я также считаю, что такие признания не только не навредят их деловой репутации, но и у твердят их в глазах общества как сильных, смелых и независимых людей, готовых отстаивать свое мнение и свою личность, тем более, что их сексуальная ориентация ни для кого не является секретом.

Нам достоверно известно о нетрадиционной сексуальной ориентации таких известных политиков и государственных служащих Украины как Олег Ляшко (лидер парламентской фракции), Сергей Головатый (судья Конституционного суда Украины), Константин Ликарчук (экс-заместитель руководителя Государственной фискальной службы), Александр Кирш (народный депутат Украины) и многие другие.

Как бы ни пытался Олег Ляшко доказать всей стране, что он вовсе не переживает за скандал 7-летней давности, сам факт того, что он отрицал свои связи с другим мужчиной, свидетельствует о немалом моральном и политическом уроне. И вряд ли Константину Ликарчуку в бытность пребывания в фискальной службе было приятно слышать в коридорах колкие фразы с намеками от своих коллег, которые, зная о его конфликтных отношениях с бывшим шефом, только и искали возможность его подтрунить. А что, если представить, что они бы сами открыто заявили о своей ориентации и выбили тем самым козырь из рук своих оппонентов?

При этом, и Сергей Головатый, занимавший пост министра юстиции, и Константин Ликарчук (руководит крупной юридической компанией) являются первоклассными юристами, а Александр Кирш – Заслуженным экономистом Украины. Вместе они смогли бы выработать оптимальный механизм и «дорожную карту» имплементации прав ЛГБТ в украинское законодательство, чтобы это наименьшим образом задевало сторонников более консервативных взглядов. Да, такая инициатива может показаться сумасшедшей, но и сексуальная революция 1960-1970-х гг. казалась поначалу затеей группы умалишенных, не так ли?

И если кто-то считает, что признание в своей нетрадиционной сексуальной ориентации лишает перспектив политического роста, то стоит напомнить о таких личностях как премьер-министр Исландии Йоханна Сигурдардоттир, премьер-министр Бельгии Элио Ди Рупо, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, мэр Парижа Бертран Деланоэ и министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле. Все они были открытыми гомосексуалистами до момента вступления в свои должности. Избиратели поверили им и четко понимали, кого поддерживают. Может, уже пришло время перестать врать самим себе, кто мы есть на самом деле?

Кристина Тутова, юрист, активистка,

участница КиевПрайд-2017, КиевПрайд-2018

Джерело: kontrakty.ua