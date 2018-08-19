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    Священник освятив в Одесі місце, де проходив парад ЛГБТ

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    Освячення&nbsp;Приморського бульвару - Священник освятив в Одесі місце, де проходив парад ЛГБТ
    Освячення Приморського бульвару

    Священик по дорозі кропив святою водою людей

    Священик та вірні православної церкви освятили Приморський бульвар в Одесі після «Маршу рівності». Про це повідомляє odessamedia.

    Глава місіонерського відділу Одеської єпархії УПЦ МП отець Олег Мокряк з прихожанами пройшлися від пам'ятника Дюку до мерії. Священик по дорозі кропив святою водою людей, бульвар, пояснюючи це тим, що очищає його після параду ЛГБТ.

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    Священник освятив в Одесі місце, де проходив парад ЛГБТ
    Священник освятив в Одесі місце, де проходив парад ЛГБТ
    Священник освятив в Одесі місце, де проходив парад ЛГБТ
    Священник освятив в Одесі місце, де проходив парад ЛГБТ
    Священник освятив в Одесі місце, де проходив парад ЛГБТ

    Нагадаємо, 18 серпня в Одесі відбувся Марш рівності. Учасники прокрокували по Приморському бульвару: від Воронцовського палацу до Думській площі. Біля пам’ятника Дюку в цей час проходила акція за традиційні цінності.

    Дві особи напали на учасників маршу в районі Катерининської площі. Поліція їх затримала.

    Опоненти ЛГБТ-фестивалю помолились за традиційні сімейні цінності.

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