Священник освятив в Одесі місце, де проходив парад ЛГБТ



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Освячення Приморського бульвару

Священик по дорозі кропив святою водою людей

Священик та вірні православної церкви освятили Приморський бульвар в Одесі після «Маршу рівності». Про це повідомляє odessamedia.

Глава місіонерського відділу Одеської єпархії УПЦ МП отець Олег Мокряк з прихожанами пройшлися від пам'ятника Дюку до мерії. Священик по дорозі кропив святою водою людей, бульвар, пояснюючи це тим, що очищає його після параду ЛГБТ.

Нагадаємо, 18 серпня в Одесі відбувся Марш рівності. Учасники прокрокували по Приморському бульвару: від Воронцовського палацу до Думській площі. Біля пам’ятника Дюку в цей час проходила акція за традиційні цінності.

Дві особи напали на учасників маршу в районі Катерининської площі. Поліція їх затримала.

Опоненти ЛГБТ-фестивалю помолились за традиційні сімейні цінності.