«Вибір невеликий: сісти зараз за непокору або після звільнення за колаборацію». Розповідь учителя з Херсонщини

Росіяни навіть не здогадувалися, що в учителів Херсонщини може бути власна позиція

З Сергієм Шишковським, учителем історії з Херсонщини, ТЕКСТИ поспілкувалися в рамках конференції «Південь під ударом», організованої Центром близькосхідних досліджень. Сергій лише нещодавно виїхав з окупованої території, тому розповів багато цікавих фактів про намагання окупантів перевести освіту херсонців на російські рейки

Несподіванка для окупантів

Росіяни, ймовірно, спочатку навіть не здогадувалися, що в учителів Херсонщини може бути власна позиція. Певно, вважали, що більшість із них погодиться на їхні пропозиції. А коли зрозуміли, що з цим можуть бути проблеми, то вирішили провести нараду з директорами шкіл. На початку наради один з директорів підвівся й запитав: що буде, якщо він зараз піде? Йому відповіли, що нічого. Тоді він попрощався й вийшов. Майже всі директори, присутні на цій нараді, рушили за ним. Зрештою лише п’ятеро керівників шкіл дослухали нараду до кінця. З них, за моєю інформацією, тільки двоє погодилися співпрацювати.

Росіяни зрозуміли, що програли і що в них не буде освіти. І перейшли до прямого тиску та залякування освітян – або ви з нами співпрацюєте, або сідаєте в тюрму. Що найцікавіше – вони погрожують освітянам відповідальністю через невиконання Женевської конвенції, у якій сказано, що окупант має забезпечити нормальне життя на окупованій території. І саме цю відповідальність росіяни переклали з себе на українських освітян, які опинилися під їхньою окупацією. А зараз погрожують учителями великими термінами ув'язнення, якщо ті не погодяться співпрацювати.

Ба більше, росіяни погрожують освітянам не лише Женевською конвенцією, а й українською Конституцією та нормами українського законодавства про окуповані території. Це взагалі смішно – адже коли окупанти посилаються на українське законодавство про окуповані території, то самі фактично визнають себе окупантами!

«Розпорядження» окупаційної адміністрації, де вчителям погрожують Женевською конвенцією та українською Конституцією

Загалом учителі Херсонщини сьогодні мають два варіанти: або стати колаборантом і при звільненні регіону українськими військами отримати термін за колаборацію, або отримати термін зараз. Що робити в такій ситуації, керівництво шкіл поки що не знає. До речі, окупанти зробили директорів і керівництво шкіл невиїзними, тобто вони не можуть покинути окуповану територію.

Звісно, людям дуже страшно. Бо принаймні в усній формі їм погрожують, що якщо їх запроторять до в’язниці, то вони не сидітимуть у Херсоні, а перебуватимуть в ув’язненні в Росії.

Українські урядовці мовчать

Щодо позиції України, то я не чув жодних коментарів чи рекомендацій з боку українського Міносвіти, як херсонським освітянам бути в такій ситуації. Учителі навіть самі зверталися до керівників відділів освіти, які виїхали на неокуповану територію України, але поки що рекомендацій від них немає.

Є лише рекомендації Ірини Верещук учителям виїжджати з окупованих територій. Але це загальна інформація, тому хотілося б більше конкретики. Зокрема, як людям поводитися в ситуації, коли їм буквально погрожують. Бо на вчителях окупанти, очевидно, не збираються зупинятися – схожі погрози вже отримали й медики. Нагадаю, виїхати сьогодні не всі мають змогу. Це дорого й небезпечно. Хоча залишатися в окупації також небезпечно. Тобто люди потрапили в ситуацію, коли будь-яка дія для них становить загрозу.

Театр абсурду

Зараз нам кажуть, що херсонські вчителі на окупованих територіях і далі отримуватимуть українську зарплату. Але є один нюанс: директор все одно має подати інформацію, хто з учителів працює, хто звільнився, хто перейшов в іншу школу.

Тобто виникає дещо абсурдна ситуація. Зараз учителям, які виїхали з окупованих територій, не платять зарплату. Бо школи, у яких вони працювали і які зараз опинилися на окупованих територіях, ставлять їм прогули. І, відповідно, не виплачують заробітну платню. До того ж, сьогодні близько 40% учителів уже виїхали з окупованих територій. Наприклад, у Лазурнянській територіальній громаді її керівник став колаборантом і видав наказ усім учителям, які виїхали з окупації, ставити прогули. Тобто фактично прихвостень окупантів вирішує, кому з українських вчителів платити українські кошти, а кому ні.

Я навіть чув історію про школу, директор якої виїхав з окупації, але нібито її педколектив готовий співпрацювати з окупантами. І від імені цього так званого педколективу розсилають погрози вчителям, які теж виїхали з окупації, що вони або мають повернутися на окуповану територію, або їх буде позбавлено зарплатні. Української зарплатні, нагадую.

Вимоги окупантів

Окупанти вимагають від учителів, щоб вони насамперед перейшли на російську освітню програму та російські стандарти. І на російську мову викладання, звісно. Українську мову нібито можна буде вивчати факультативно. Також від освітян вимагають оформити російське громадянство. Зарплату доведеться отримувати в російському банку, принаймні в Херсоні – у місті вже відкрили відповідні відділення. Щодо заробітної плати – то називають суму від 30 тис. рублів, але це все поки що на рівні пліток.

Зараз завучі шкіл мають подати дані про педагогічні колективи та зібрати людей, які бажають співпрацювати з росіянами. Щоправда, невідомо, як це має відбуватися, бо багато освітян насправді вже виїхали, дехто переховується. Але окупанти все ж хочуть схилити до співпраці принаймні половину шкіл. Усі освітяни також будуть змушені пройти переатестацію. Де це відбуватиметься, поки що не дуже зрозуміло. Є два варіанти: або в Херсоні, або в Криму (чи можуть відправити й учителів у Крим).

Зараз поки що приїжджають учителі для вчителів. Ідеться про викладачів з Криму, які працюють за російською програмою. Але, знову таки, говорять лише про тих, хто перевчатиме українських вчителів. Росіяни досі сподіваються, що під тиском вони змусять херсонських освітян працювати. Але нині більшість з них явно проти. Якщо це не вдасться, окупанти будуть змушені привезти російських учителів, зокрема оголосити набір у Росії та Криму.

Випускники без дипломів

Випускникам з Херсонщини українська влада обіцяє вступ в українські виші без ЗНО. Але є проблема. Документи про закінчення освіти для херсонських випускників зараз перебувають у Кривому Розі. Тобто всім херсонським випускникам потрібно поїхати в Кривий Ріг, забрати документи й лише після цього вступати у виші на підконтрольних територіях. Водночас окупанти обіцяють, що вони зможуть вступити в російські виші. Хоча не дуже зрозуміло, як це має бути, якщо в дітей зараз навіть немає дипломів.

У мене також був випускний клас, у якому залишилося 21 дитина, а виїхало лише п’ятеро осіб. Тобто більшість випускників не можуть поїхати і, найімовірніше, залишаться без дипломів. Так ми маємо ще одну велику проблему: багато херсонських школярів не матимуть змоги отримати документи про випуск. Фактично, дітей позбавляють майбутнього.

Андрій Гарасим

Джерело: texty.org.ua