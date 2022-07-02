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    Думки вголос

    Росія десятиліттями платитиме репарації Україні

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    За всі злочини доведеться заплатити - Росія десятиліттями платитиме репарації Україні
    За всі злочини доведеться заплатити
    фото: Слово і діло

    Росія програє і економічну, і справжню війну

    Мовою оригіналу

    Сбежать не удастся

    Армия мародёров, поджав крысиный хвост, драпанула с острова Змеиный вслед за русским кораблём. Её руководство заявило, что это не отступление, а «жест доброй воли». Так же они в будущем объяснят и своё неизбежное бегство с Украины.

    Ответ на вопрос, кто победит в противостоянии России и Запада, очевиден. Запад на порядок превосходит Россию по всем показателям: по экономической и военной мощи, современным технологиям, даже по людским ресурсам.

    Уже несколько месяцев Запад, упражняясь как в тире, убивает различные отрасли российской экономики. Ба-бах, и автопром уничтожен. Ба-бах, гражданская авиация загнулась. Ба-бах, ай-ти отрасль собралась и уехала. На подходе добыча угля, металлургия. Потом нефть и газ.

    Экономическую войну Россия проиграет. Но она не может выиграть и в настоящей войне. Я уже и не говорю о войне с НАТО (смешно, когда те, кто не смог удержать Змеиный, грозят Лондону и Нью-Йорку). Им и Украину не победить.

    С огромным трудом они захватывают отдельные населенные пункты, предварительно превратив их в руины. А дальше что? Зачем слабоумным эти развалины? Аннексировать? Но их же тогда восстанавливать придётся. А откуда на это ресурсы, тем более в условиях санкций. Какой в этом всём смысл? Нет ответа...

    В любом случае, просто уничтожить в соседнем государстве многие тысячи жизней, десятки городов и сел, сотни различных предприятий и объектов инфраструктуры, тысячи домов, а потом тихо драпануть, как со Змеинова, не удастся. За все придется заплатить. Репарации Россия потом будет выплачивать Украине десятилетиями.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти газ НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія десятиліттями платитиме репарації Україні