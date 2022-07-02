Подоляк повідомив, скільки потрібно часу на постачання Україні необхідної зброї

В Офісі президента зазначають, що наразі міжнародні партнери розконсервовують склади і передають зброю Україні

Одним з факторів, який затримує постачання озброєння України є бюрократія

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, скільки ще потрібно часу на постачання Україні необхідної зброї. За його словами все залежить від кількості зброї на складах та бюрократії. Про це він повідомив в інтерв'ю «24 канал».

За словами Подоляка, у питанні військової допомоги Україні від союзників, необхідної для деблокади та контрнаступу, потрібно враховувати дві речі: бюрократія та кількість зброї на складах.

«Перша складова – це бюрократія. Там потрібно підписати певну кількість документів, зокрема, як використовуватимемо, як забиратимемо, куди доставлятимемо. Цієї частини вже немає. Бюрократії для України нема. Маю на увазі з погляду постачання зброї наших партнерів», – пояснює Подоляк.

Втім, радник керівника офісу президента звертає увагу на другий, більш важливий аспект.

«Є інший чинник – проблема кількості цієї зброї на складах. Його треба доробити, бо ніхто стільки не збирав, як Росія. Тому зараз його доопрацьовують, щось розконсервують на складах, і це швидко йтиме в Україну – місяць, два, три», – розповідає Подоляк.

Він додав, що щойно є певна кількість тієї чи іншої зброї – її мають передати Україні, яка її використовуватиме.

Нагадаємо, Пентагон 1 липня оголосив про новий пакет допомоги Збройним силам України на $820 млн. Це вже 14 пакет, який виділили США Україні. США дають Україні дві системи ППО Nasams і снаряди для Himars.

Варто зауважити, що Білий дім повідомив, яка зброя потрібна Україні. ЗСУ все ще необхідне постачання радянського озброєння.

Також відомо, що увійшло до нового пакету військової допомоги США Україні (список).

Тим часом американські Himars вже знищують російських окупантів: перші кадри. Система випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету.