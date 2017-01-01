Від «списків ганьби» до «облав»: військкомати у пошуках призовників

30 листопада закінчується осінній призов. До лав ЗСУ та Нацгвардії заберуть понад 12 тисяч строковиків. При пошуку рекрутів військкомати використали нові методи, які налякали призовників та обурили правозахисників

Якщо ти не йдеш до військкомату - військкомат прийде по тебе. Щоб забезпечити необхідну кільість призовників, військові комісаріати цієї осені випробували нові методи, які спричинили хвилю обурення в суспільстві. Наприклад, на Львівщині склали список «ухилянтів» від служби в армії та оприлюднили на сторінці у мережі Facebook.



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В одному з районних військових комісаріатів Львова під час проходження медкомісії (архівне фото)

30 листопада закінчується осінній призов. До лав ЗСУ та Нацгвардії заберуть понад 12 тисяч строковиків. При пошуку рекрутів військкомати використали нові методи, які налякали призовників та обурили правозахисників

Якщо ти не йдеш до військкомату - військкомат прийде по тебе. Щоб забезпечити необхідну кільість призовників, військові комісаріати цієї осені випробували нові методи, які спричинили хвилю обурення в суспільстві.

Наприклад, на Львівщині склали список «ухилянтів» від служби в армії та оприлюднили на сторінці у мережі Facebook. Нарахували аж 15 тисяч осіб. При цьому вказали їхні прізвища, імена та по батькові, а також дати народження. Для багатьох виявлення свого прізвища в списку могло стати несподіванкою, оскільки потрапили туди не лише ті, проти кого порушили кримінальні провадження за ухилення від призову, але й ті, хто повістки не отримував. У розмові з DW речник Львівського обласного військкомату Роман Поронюк пояснив: «Це - список осіб, які підлягають призову на військову службу. Бо, відповідно до закону, вони повинні з'явитися до призовних дільниць для перевірки своїх призовних даних». Однак за кілька годин після того, як в соцмережах почали критикувати такий крок, список видалили.

«Облави» як метод пошуку призовників

Це - не перший випадок дій військкоматів, які викликали гостру критику. На початку листопада в центрі Львова у проїзді Крива Липа, де розташовано багато ресторанів та розважальних закладів, військові спільно з поліцією провели рейд, який у народі назвали «облавою».

Молодий підприємець Микола теж потрапив під цю «облаву». «Ми з товаришем збиралися відвідати приятельку, яка працює в закладі на Кривій Липі. На вході нас перепинили військові та поліція і попросили показати документи. Їх було десь з десятеро: патрулі стояли з одного боку проїзду і з другого, інші - ходили по закладах. Я перелякався, бо в мене документів не було. Подумав: ну все, заберуть». Зрештою, Миколу врятувало те, що він зареєстрований в іншій області. Хоча, як стверджує молодий чоловік, агресії в поведінці військових та поліції він не помітив, але атмосфера була напруженою.

Військові згодом пояснили свої дії тим, що у цей час поліція відпрацьовувала операцію «Емігрант» та паралельно перевіряла чоловіків у базі даних військкоматів. Виявили 12 осіб, які ухилялися від призову на військову службу. При цьому, запевнив Львівський обласний військовий комісар Олександр Тіщенко, закону військові не порушували: «Ніхто ніким не затримувався і не супроводжувався, після отримання повістки ухильники поверталися далі відпочивати. Жодних законодавчих актів представниками районних військових комісаріатів порушено не було», - пояснив він на брифінгу.

Тиждень до того схожа акція мала місце і в київському клубі Jugendhub. Там підставою для «облави» назвали відпрацювання поліцією операції «Наркотики». Під час неї виявили 32 призовників, яких доставили на збірний пункт Київського міського військового комісаріату для з'ясування даних. В оприлюдненому поясненні своїх дій Київський військкомат аргументував їх тим, що поліція розпочала активніше розшукувати призовників, мовляв, до неї звернулися представники призовної комісії через брак рекрутів. «Після двох-трьох етапів оповіщення через ЖЕКи і пошту до призовних дільниць районів з'явилося лише 3,95 відсотка призовників” - йшлося в поясненні військкомату.

Порушення прав

Але і списки, і «облави» - методи незаконні. У цьому переконує Михайло Чаплига, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. На його переконання, військові комісари не повинні виловлювати ухильників від служби. «Не повинен військкомат ходити на дискотеки з поліцією. Військкомат має вручити повістку в спосіб, передбачений законом. Якщо особа ухиляється - комісаріат формує список, передає поліції, поліція розпочинає пошукові заходи, розшукує цих осіб. І щойно розшукала - доставляє їх до військкомату. По-іншому - неможливо», - стверджує він.

А оприлюднення списків, на думку Чаплиги, може загрожувати ініціаторам такого кроку проблемами, адже фігуранти списків можуть подати на них до суду. «Тут порушили право на приватність відповідно до закону «Про захист персональних даних». І оскільки дотримання норм закону покладено на офіс Уповноваженого, тут будуть складати адмінпротоколи про адмінпорушення», - зазначив Чаплига.

Міноборони такі заходи не вітає

У Києві в Генштабі також відхрещуються від ініціативи військкоматів. «Вони визнали свою помилку і список ухильників вже видалили», - каже представник управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України Юзеф Венскович. Він також вважає, що вносити до списку ухильників усіх чоловіків призовного віку - помилково. «Якщо людина не прийшла на призовну дільницю, ще не означає, що вона - «ухилянт». Якщо їх було оповіщено, а вони не приходять до комісаріату, тоді військовий комісар подає документи до Національної поліції про притягнення до відповідальності. А називати всіх, хто є призовного віку, ухильниками - неправильно»,- запевняє Венскович.

План понад усе?

Такі ініціативи щодо пошуку призовників можуть бути пов'язані з планом набору, який ставлять перед військкоматами. В Київському військовому комісаріаті цього й не заперечують. Навіть в офіційному поясненні на своїй сторінці написали, що «не можуть допустити зриву» виконання указу президента України щодо призову на 2017 рік. У Львівському обласному військкоматі тиск планових показників заперечують. Роман Поронюк каже, що вони за планом не женуться, бо його майже виконали. Залишилося набрати ще сотню осіб, щодо яких отримали додаткове завдання.

Зазначені акції військкоматів та поліції й справді мали радше психологічно-показовий характер. Адже у підсумку кілька десятків виявлених призовників за загального призову восени цього року понад 12 тисяч осіб на військову службу до лав армії та Нацгвардії - цифра незначна.

У тому, що зриву плану загалом по країні не буде, запевняють і в міноборони. Водночас там відмовилися відповідати на запитання, чи можуть покарати окремі військкомати за невиконання плану. «Такого ще ніколи не було, щоб військові комісари зривали призов. Вони завжди вчасно виконували відправку призовників на військову службу, тому я не можу сказати, що би було, якби…», - зазначає Юзеф Венскович. За його словами, хоча точних даних ще немає, всі області виконали план. У кожної області він - інший. Кількість призовників залежить від кількості чоловіків призовного віку в регіоні, а відтак зараз найбільше призивають з Дніпропетровської області. При цьому Юзеф Венскович наголосив, що служити строковики будуть у військових частинах поза зоною АТО. Крім того, якщо призовник офіційно працював, отримував заробітну плату, то робоче місце та оплата праці за ним зберігатимуться.

Джерело: Deutsche Welle