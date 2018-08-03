Як наперед ідентифікувати екстремістські онлайн-групи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Здається, що багато терактів в останні роки взялися «нізвідки».

Активність терористів стало набагато важче передбачати. Розвідувальні служби, як правило, шукають «самотніх вовків» серед них ще перед тим, як вони вчинять атаку. Але нове дослідження формування екстремістських груп онлайн доводить, що є краща стратегія. Дослідження вказує на те, що існує чітка математична модель, яка показує, як з’являються і розвиваються такі групи. Цікаво, що їхнє формування можна порівняти з появою невеликих грудок в рідині, яка перетворюється на гель. Аналіз також містить підказки, як детектувати такі групи ще на ранніх фазах.

Аналіз об'єднаних груп серед користувачів російської соціальної мережі Vkontakte, які симпатизують ІДІЛ. Фото демонструє стан мережі через кілька днів після утворення закономірності, яка вказувала на невідворотне формування великомасштабних груп, які ідентифікував новий теоретичний аналіз. Червоні кластери визначили модератори системи як потенційно небезпечні і невдовзі заблоковані [P. Manrique & M. Zheng/Univ. of Miami].

Теоретичні моделі, що описують формування гелю — наприклад, згортання молока, — як правило, передбачають, що всі елементи середовища, у якому формується цей гель, ідентичні. Але це дуже неточне припущення, коли мова йде про коагуляцію соціальних систем, тобто формування груп з людей різних національностей та політичних поглядів, — розповідає головний автор дослідження Ніл Джонсон з Університету імені Джорджа Вашинтона. Щоб описати формування людських мереж, науковцям знадобилась модель з різними характеристиками, які можна кількісно описати.

Для цього вони створили комп’ютерну симуляцію, що складалась з елементів, яким ще до початку процесу кластеризації випадково надали величини від нуля до одиниці. У кожний момент розвитку системи ці елементи випадково взаємодіяли між собою, об’єднуючись або не об’єднуючись, залежно від своїх характеристик. Два елементи з однаковими показниками завжди формують пару, але зростанням різниці між ними ймовірність утворення пари зменшується. Об’єднавшись, два елементи стають одним, більшим кластером.

Джонсон з колегами показав, що розподіл кластерів заданого розміру передбачає математична формула. Розвиваючись, така система поступово перетворюється з сукупності окремих елементів в систему, усі елементи якої об’єднані в кластері. Рано чи пізно усі кластери об’єднуються і система перетворюється в гель, але час настання цієї події досить точно передбачити. У випадку з молоком, каже Джонсон, після періоду мікроскопічного росту формуються невеликі грудки. Навіть якщо вони спершу й невидимі, процес згортання однаково невідворотний. Так само і в комп’ютерній моделі: численні згустки з’являються ще перед тим, як більшість елементів об’єднаються в кластери. Модель, яку розробив Джонсон та його колеги, показує, що ключову роль відіграє співвідношення кількості і розміру кластерів, причому якщо це співвідношення набуває значення 5/2, повне перетворення системи в гель настає дуже швидко.

Щоб протестувати свою модель на реальних даних, дослідники використали інформацію від російської соціальної мережі Vkontakte. Наприкінці 2014 року серед користувачів Vkontakte почали з’являтися групи прихильників ІДІЛ. Ці групи зростали як кількісно, так і за розмірами протягом кількох тижнів, поки адміністратори мережі не почали їх ідентифікувати та блокувати. Як і в комп’ютерній симуляції, відношення кількості та розміру груп становило 5/2.

Крім того, аналізуючи темп зростання груп, вчені виявили, що він добре узгоджується з їхніми передбаченням. Групи, члени яких мали однакові характеристики, зростали швидше, ніж групи з ширшим діапазоном характеристик. Дані Vkontakte не містили інформації

Дослідники стверджують, що поява таких груп — це прояв колективної поведінки, коли більше чи менше схожі індивіди об’єднуються унаслідок випадкових зустрічей. Ключем до раннього запобігання зростанню екстремістських груп є знаходження пропорційного зв’язку між кількістю груп та їхньою чисельністю на рівні 5/2.

Санас Золґадріха, соціальний науковець з Університетського коледжу Лондона, яка досліджує особливості формування радикальних організацій, стверджує, що дослідження — це чудова спроба відійти від стереотипного правила «пернаті птахи збиваються докупи». «Ґрунтовне дослідження радикалізації повинне брати до уваги розбіжності між людьми, які разом утворюють радикальні організації. Саме цьому фактору нова модель надає центрального значення».

Дослідження опубліковане в журналі Physical Review Letters.

David Lindley

Focus: Identifying Early Signs of Online Extremist Groups

physics.aps.org, 27.07.2018

Зреферував Є. Л.

Джерело: Zbruc