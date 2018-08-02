Директор з безпеки соцмережі Facebook звільнився



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Фото: Getty Images Алекс Стамос

Стамос назвав три роки роботи в Facebook «дуже важким періодом»

Директор з безпеки соцмережі Facebook Алекс Стамос покидає свій пост в компанії.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що 39-річний Стамос працював в компанії з 2015 року. Він залишить свою посаду в кінці серпня.

Стамос назвав три роки роботи в Facebook «дуже важким періодом».

Відомо, що тепер він буде викладати в Стенфордському університеті.

Алекс Стамос був підданий критиці початку цього року в зв'язку скандалом з компанією Cambridge Analytica, яка могла незаконно отримати дані понад 87 млн користувачів соцмережі і вплинути на вибори багатьох країн світу, у тому числі американські 2016 року, так як працювала з передвиборним штабом Дональда Трампа.

«Я повинен був краще попрацювати», - визнав Стамос.

Раніше повідомлялося, що компанія Facebook внесе зміни до своєї рекламної платформи для зупинки діяльності сторонніх рекламодавців у США.

Джерело: 112 Україна