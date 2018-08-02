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    Директор з безпеки соцмережі Facebook звільнився

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    Алекс Стамос&nbsp; - Директор з безпеки соцмережі Facebook звільнився
    Фото: Getty Images
    Алекс Стамос 

    Стамос назвав три роки роботи в Facebook «дуже важким періодом»

    Директор з безпеки соцмережі Facebook Алекс Стамос покидає свій пост в компанії.

    Про це повідомляє BBC.

    Зазначається, що 39-річний Стамос працював в компанії з 2015 року. Він залишить свою посаду в кінці серпня.

    Стамос назвав три роки роботи в Facebook «дуже важким періодом».

    Відомо, що тепер він буде викладати в Стенфордському університеті.

    Алекс Стамос був підданий критиці початку цього року в зв'язку скандалом з компанією Cambridge Analytica, яка могла незаконно отримати дані понад 87 млн користувачів соцмережі і вплинути на вибори багатьох країн світу, у тому числі американські 2016 року, так як працювала з передвиборним штабом Дональда Трампа.

    «Я повинен був краще попрацювати», - визнав Стамос.

    Раніше повідомлялося, що компанія Facebook внесе зміни до своєї рекламної платформи для зупинки діяльності сторонніх рекламодавців у США. 

    Джерело: 112 Україна

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