Як РПЦ спільно із окупантами депортують українців до Росії

Для Путіна та Гундяєва немає нічого святого

Що відбувається з людьми у російських притулках та монастирях – невідомо

За два місяці війни в Україні Росія примусово вивезла з захоплених територій близько 600 тисяч українців, 117 тисяч з яких – діти. Йдеться переважно про східні регіони України, зокрема, Маріуполь. Масова депортація та розселення українців територією росії має ознаки геноциду – в Україні вже порушені кримінальні провадження щодо таких дій окупантів, «Слідство.Інфо» з’ясувало, що одну з ключових ролей у депортації та розселенні українців посідає Російська православна церква.

Міністерство надзвичайних ситуацій росії передає церковникам інформацію про депортованих, а вони вже централізовано розселяють їх по церквах та монастирях. Журналісти визначили розташування церковних закладів, де можуть перебувати насильно вивезені українці.

Листування церковників

Від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, з 24 лютого, Міністерство надзвичайних ситуацій росії надсилає звіти щодо окупованих територій та депортованих українців на електронну пошту Синодального відділу з благодійності Російської православної церкви (РПЦ). МНС щоденно інформує церковників про зміни на окупованих територіях та, що ще цікавіше, про кількість примусово вивезених українців – маршрути та час доставки людей з України в росію.

Про це дізналися, прочитавши електронні листи благодійного крила РПЦ, якими з нами поділилися хакери з Anonymus та проєкту DDoSecrets.

Пошта, з якої велося листування, називається [email protected] – схоже, її створили спеціально для контактів між російськими церковниками та силовиками у питаннях війни в Україні. Перший тестовий лист на цю пошту надійшов 21 лютого 2022 року, перед самим вторгненням р в Україну.

Авторка тестового листа – Поліна Юферева з Російської православної церкви. Вона – координаторка сектору організації церковної допомоги у надзвичайних ситуаціях РПЦ. Ми ідентифікували цю особу – вона має тривалу історію співпраці з російськими силовиками: у 2010-му разом з ОМОНом та ГУВС Москви Юферева організовувала відправку гуманітарної допомоги постраждалим від пожеж.

Від першого дня війни МНС росії щоденно надсилає на спеціально створену пошту відомості про розселення українців з «ДНР» та «ЛНР» по росії та графік потягів та автобусів, якими прибувають вивезені українці. Додатково до кожного листа церква отримує мапу окупованих території України з усіма змінами в ході військових дій.

У першому листі зазначається, що 24 лютого з територій ОРДЛО через пункти пропуску на територію Ростовської області прибуло 107 819 осіб.

Українців вивозять десятками тисяч (скріншот: slidstvo.info)

В подальших звітах російським церковникам МНС вже вказують, що відомості стосуються не тільки «ЛНР» та «ДНР», але й інших громадян України, які прибувають на територію РФ.

Депортованих українців розвозять по всій території Росії (скріншот: slidstvo.info)

Кількість вивезених до росії українців зростає кожного дня. У останньому листі від 30 березня, який є у розпорядженні «Слідства.Інфо», зазначається, що за весь час депортації до росії прибули майже 490 тисяч людей, серед яких 100 тисяч – діти. Таку ж кількість насильно вивезених до росії українців у своїх заявах тими днями називала українська омбудсменка Людмила Денисова.

З отриманого листування ми також дізналися, куди саме російські церковники відвозять українців, а також про те, що російські церковники встановили камери спостереження за депортованими українцями. Але спочатку розберемося з природою такої плідної співпраці між російськими МНС та РПЦ.

Церква та МНС працюють «сообща»

На початку березня єпископ Пантелеймон разом з директором Департаменту цивільної оборони та захисту населення МНС росії генерал-лейтенантом Олегом Мануйлом обговорили умови співпраці РПЦ та МНС росії. На церковному сайті зазначено, що сторони «обговорили можливості розвитку гуманітарної допомоги біженцям та постраждалим мирним жителям, а також співробітництво Церкви та МНС».

Єпископ Пантелеймон є заступником архієрея РПЦ та головою Синодального відділу з благодійності – саме того, з яким ведеться електронне листування, з яким ознайомилося «Слідство.Інфо».

Вже у квітні допомогу депортованим українцям, яку збирали у брянських храмах та монастирях, під супровід камер доставляли співробітники Головного управління МНС росії у Брянській області.

На камазах з літерою Z та надписом «Своих не бросаем» співробітники МНС везли церковні пакунки.

«Слідство.Інфо» дослідило традицію співпраці церковників та силовиків. Виявилося, що вона триває з 2010 року – тоді у кількох російських областях відбулися урочисті підписання угод про співпрацю між церквою та рятувальниками.

Наприклад, у 2010 році головне управління МНС росії з Бурятії та Бурятська Єпархія РПЦ домовились проводити спільну роботу з допомоги постраждалому населенню у надзвичайних ситуаціях. Як тоді зазначили на сайті МНС росії, це допоможе «взаємному обміну інформацією, взаємному навчанню та співпраці».

У 2011 році угоду з місцевим МНС підписала Ростовська Єпархія РПЦ. Того ж року домовилися про співпрацю МНС та церковники у Чуваській республіці.

У 2017 році ці стосунки легалізували остаточно: Голова МНС росії Владімір Пучков та московський патріарх Кирило підписали Угоду про співпрацю між МНС росії та Російською православною церквою.

Виходить, що церковники та силовики у росії вже давно працюють єдиною командою. Тому заява єпископа Пантелеймона у березні 2022-го року про можливу співпрацю з МНС «у питаннях допомоги біженцям» виглядає, м’яко кажучи, лукавством.

Депортація українців – це геноцид

Російська пропаганда пояснює масове переселення українців зі східних регіонів їхнім власним бажанням опинитися у росії. Чисельні свідчення людей, яким, зокрема, вдалося врятуватися з Маріуполя свідчать про те, що містян вивозять до росії примусово.

«Ми маємо свідчення людей, яких примусово вивозять із фільтраційних таборів до Таганрога чи Саранська, – заявила у інтерв’ю «Лівому берегу» омбудсменка Людмила Денисова – Примусова депортація має ознаки геноциду. Насильницька передача дітей і інших груп на територію, яка проводить збройний конфлікт, – теж ознаки геноциду».

Денисова також озвучила цифру у 600 тисяч насильно вивезених до росії українців і сказала, що запросила у Росіян списки наших громадян, але відповіді не отримала.

У Генеральній прокуратурі України заявили, що зараз ведуть дві справи щодо депортації українців до росії: «окремо велика про депортацію з України, окрема – про дітей». Правоохоронці вбачають у таких діях Росіян ознаки воєнного злочину.

Женевська конвенція забороняє здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави. Тобто примусове масове вивезення українців до росії має розглядатися і у міжнародних судах.

Духовні бесіди та камери спостереження

Мешканка села Рубіжне, що на лінії вогню на Донбасі, розповіла про свій 5-денний шлях через росію до Естонії та низку допитів, які їй довелося пройти на території держави-окупанта. Окремо вона згадала про бесіди з російськими МНС-никами.

«Найстрашнішим і найприємнішим було спілкування з російськими МНС-никами, – згадує Юлія. – Вони обливали брудом і Україну, і нашого президента. Вони перефотографували всі наші документи».

Ті ж українці, кому не вдалося вибратися з росії після примусового вивезення (а їх переважна більшість) після «фільтраційних» бесід, по суті допитів, зі співробітниками російського МНС потрапляють у друге коло фільтрації – «духовне». Силовики, які давно і плідно співпрацюють з російськими церковниками, передають українців до монастирів та церков.

Зі згаданого листування, переданого нам групою Anonymus та проєктом DDoSecrets, а також з відкритих джерел ми дізналися, що практично у кожному регіоні, куди привозять українців, є своя єпархія, яка опікується питаннями переселенців. Вони приносять їм їжу та проводять «духовні бесіди».

Станом на 30-березня МНС звітувало про 700 переселенців з України лише у Псковській області.

За даними офіційного сайту Московського патріархату, 52 єпархії Російської Православної Церкви надають допомогу вивезеним українцям.

Деякі єпархії виділили свої монастирі та притулки для проживання переселених українців. Однак невідомо, яким чином туди потрапляють люди, оскільки про можливість розміщення у церковних установах РПЦ публічно не повідомляє. Лише звітує про завершені розселення.

Так само важко порахувати конкретні церковні установи, які займаються питаннями переселенців. Найчастіше церковники зазначають, що переміщеним українцям надала допомогу «Тамбовська єпархія», не уточнюючи конкретної адреси. Ми зібрали інформацію щодо найбільш згадуваних у новинах єпархій, які допомагають насильно переселеним українцям.

На офіційному сайті РПЦ звітують про вісім пунктів поселень українців на території церковних установ РПЦ (нам вдалося зібрати інформацію про 11 таких закладів – Ред.). «До 21 квітня в Росії біженці розміщені в церковному притулку в станиці Маничській, притулку в Каменську-Шахтинському, притулку у Воронезькій єпархії, Іверському жіночому монастирі Ростовської єпархії, Успенському чоловічому монастирі Тверській єпархії, Марфоє у Білгороді. Також за підтримки Церкви розміщено біженців у Новочеркаську Ростовської єпархії. Сім’ю біженців прийняв Ковалевський дитячий будинок у Костромській єпархії», – пишуть на сайті.

Що відбувається з людьми у цих притулках та монастирях – невідомо. Якщо РПЦ регулярно публікує прес-релізи про відвідування державних пансіонатів з українцями, то перебування українців на території РПЦ не афішують.

У листуванні Синодального відділу з благодійності ми знайшли цікавий лист про необхідність встановлення камер спостереження у місцях перебування переселених українців. Церковники пояснюють це безпековими міркуваннями.

Попри те, що РПЦ приховує шляхи доставки українців до своїх церковних закладів, умови їхнього утримання, а тим більше інформацію про камери спостереження за насильно вивезеними людьми, водночас церковники розгорнули цілу інформаційну кампанію з поширення відомостей про свою благодійність. Серед листів ми знайшли підготований церковниками медіаплан поширення своїх меседжів із залученням російських блогерів та новинних медіа.

Джерело: Спротив