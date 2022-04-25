В російському Уссурійську спалахнула авіабаза (відео)

Очевидці кажуть, що на місці виникнення пожежі базувалися військові літаки

У місті Уссурійськ (Далекий Схід, РФ) сталася пожежа на місцевому авіазаводі. Відео інциденту оприлюднили у Telegram-каналі InformNapalm.

«У Росії в Уссурійську на місцеву авіабазу зійшов благодатний вогонь. Щось орки останнім часом стали занадто часто курити в недозволених місцях», – підписали волонтери відео.

На кадрах видно, як будівля авіабази охоплена чорним димом. Зовсім поруч з місцем пожежі розташований багатоквартирний будинок.

Відомо, що на авіабазі в Уссурійську базуються військові літаки.

Нагадаємо, у Брянську горить промислова зона, яка сусідує із нафтобазою «Транснєфть Брянск Дружба».

Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.



