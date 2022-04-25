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    В російському Уссурійську спалахнула авіабаза (відео)

    У російському Уссурійську загорілася авіабаза&nbsp; - В російському Уссурійську спалахнула авіабаза (відео)
    У російському Уссурійську загорілася авіабаза 
    фото: Скріншот із відео

    Очевидці кажуть, що на місці виникнення пожежі базувалися військові літаки

    У місті Уссурійськ (Далекий Схід, РФ) сталася пожежа на місцевому авіазаводі. Відео інциденту оприлюднили у Telegram-каналі InformNapalm.

    «У Росії в Уссурійську на місцеву авіабазу зійшов благодатний вогонь. Щось орки останнім часом стали занадто часто курити в недозволених місцях», – підписали волонтери відео.

    На кадрах видно, як будівля авіабази охоплена чорним димом. Зовсім поруч з місцем пожежі розташований багатоквартирний будинок.

    Відомо, що на авіабазі в Уссурійську базуються військові літаки.

    Нагадаємо, у Брянську горить промислова зона, яка сусідує із нафтобазою «Транснєфть Брянск Дружба».

    Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

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    Теги: пожежа росія авіація
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    В російському Уссурійську спалахнула авіабаза (відео)