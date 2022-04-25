Головний ритуальник Бучі заявив, що після перепоховання всіх жертв, звільниться

Комунальник зізнався, що після побаченого, необхідний час, щоб оговтатися

Керівник місцевої ритуальної служби у Бучі Київської області Сергій Капличний заявив, що з 8 квітня у Бучі знайшли понад 400 жертв. Про це він сказав в інтерв’ю «Вечірньому Києву».

Станом на 23 квітня, знайдено 417 вбитих. Когось знайшли в підвалі, когось просто за будинком у дворі – перераховувати можна довго та багато. Росіяни не жаліли нікого. Більшість людей розстріляли: у голову, у звʼязані руки-ноги, зблизька та здалеку», – наголосив Капличний.

За його словами, на абсолютно всіх могилах – братських чи поодиноких поблизу будинків – проводиться ексгумація. Кожна смерть – злочин, тож судмедексперти мають чітко описати побачене. І вже потім тіло передають до ритуальників на поховання.

Під час ексгумації в Бучі (фото: Родріго Адб)

Капличний зауважив: за день у бучанському морзі можуть ідентифікувати близько 15 тіл. В інших, більших моргах Київщини можуть ідентифікувати й понад 30.

«Щодо іноземних експертів, то сьогодні зафіксувати геноцид росіян щодо українців приїхали судмедексперти з Франції, Британії, Польщі та Литви. Усі вони працюють в різних моргах Київської області. Надалі усі висновки будуть використані в розслідувані воєнних злочинів росармії», – сказав керівник місцевої ритуальної служби у Бучі.

Він додав, що вбитих росіян у Бучі, ритуальники хоронять так саме у могилах, як і вбитих українців.

Окремо Капличний зізнався, що в ритуальній службі працює лише рік. І до такого, як в Бучі, був зовсім не готовий.

«Після перепоховання всіх жертв у Бучі я звільняюся. Хоча, можливо, й передумаю… Втім, одне знаю точно – після побаченого мені знадобиться час, щоб відійти. Це занадто страшна сторінка нашого народу, після якої треба оговтатися. Бачити кожен день понівечені тіла невинних людей – непросто. Ще важче бачити, як собаки розносять в зубах частини тіл вбитих», – наголосив він.

Нагадаємо, що раніше міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на території місцевої церкви Андрія Первозванного є дві братські могил, де триває підняття тіл. Практично у 85% загиблих кульові поранення. Вони загинули не від вибухів снарядів чи внаслідок осколкових поранень. Їх цілеспрямовано розстріляли рашисти

Як відомо, в Україні триває 61-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада визнала геноцидом українського народу дії збройних сил РФ, а також політичного і військового керівництва Росії під час повномасштабної війни проти України. Відповідну постанову №7276 ухвалили 14 квітня.

У постанові згадуються злочини російських військових в українських містах, як-от Маріуполь, Буча, Харків та інші. Зазначається, що вони свідчать про цілеспрямоване прагнення винищити українців.

Рада також звертається до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення росією геноциду українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.

Зазначається, що Генпрокуратура, Міністерство закордонних справ та Мін'юст повинні документувати всі факти вчинення геноциду українського народу, злочинів проти людяності, воєнних злочинів, інших тяжких злочинів та ініціювати притягнення винних до відповідальності.