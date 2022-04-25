Катастрофа на «Азовсталі»: влада записала звернення до ООН та Червоного Хреста

Верещук: «Про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає»

На сьогодні, 25 квітня офіційних домовленостей про припинення бойових дій на території «Азовсталі» у Маріуполі та евакуації немає. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції Ірини Верещук в Telegram-каналі.

«Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором. Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає», –заявила Верещук.

Вона також уточнила, що українська сторона звернулася по допомогу до секретаря ООН Антоніу Гуттереша та Червоного Хреста виступити гарантами гумкоридору з Азовсталі

«Тому, ми звернулися до Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з Азовсталі для цивільних осіб. Зокрема, ми просимо, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Сподіваємося на результативність переговорів Генерального секретаря ООН з російськими представниками», – наголосила міністерка.

Нагадаємо, росіяни на Великдень без зупинки атакували «Азовсталь».