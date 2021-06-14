Як за вісім тижнів помолодшати на три роки

Вже за кілька тижнів спеціального харчування, достатнього сну та руху можна омолодитися генетично

Адже здоровий спосіб життя змінює зразок метилювання нашого ДНК, тобто маркери біологічного віку. Так, у нещодавньому дослідженні піддослідні за 8 тижнів стали молодшими на три роки.

З часом ми старіємо — і це цілком нормально. Але не завжди хронологічний вік відповідає біологічному віку нашого тіла. Залежно від генетичних схильностей, способу життя та впливів навколишнього середовища, наприклад стресу, наші тканини, органи та клітини змінюються: в когось швидше, в когось повільніше. Ці вікові зміни проявляються на різних біомолекулах, а також на довжині закінчень у хромосомах і на елементах, що приєднуються до ДНК.

На відміну від генетичних чинників, схема епігенетичних нашарувань на ДНК нестабільна: вона змінюється з віком та під впливом способу життя. «В людському геномі — понад 20 мільйонів місць метилювання, кілька тисяч з них пов’язані з процесом старіння», — пояснила Кара Фітцджеральд (Kara Fitzgerald ) з Інституту функціональної медицини у Вашингтоні.

Цей епігенетичний «віковий годинник» — названий DNAmAge — показує біологічний вік людини. Впродовж життя на ділянках метилювання відбуваються специфічні зміни щодо схеми нашарування: близько 60% цих місць на геномі з віком втрачають свою здатність прив’язуватися до інших, натомість інші 40% блокують метильні групи.

Дослідження доводять, що принаймні деякі з цих епігенетичних приєднань тісно пов’язані з віковими хворобами та смертністю — вони, наприклад, блокують гени, що запобігають розвиткові пухлин, або посилено активують гени, які викликають запалення.

Але якою мірою можна вплинути на цей епігенетичний віковий годинник, змінивши спосіб життя? Це дослідили Фітцеджальд та її команда в своєму пробному дослідженні за участі 43 чоловіків у віці від 50 до 72 років. Впродовж 8 тижнів половина піддослідних провадили здоровий спосіб життя. Щодня вони займалися спортом (принаймні 30 хвилин), спали щонайменше 7 годин за ніч та виконували регулярні дихальні вправи для розслаблення. Крім того, піддослідні змінили своє харчування: вони їли менше тваринних білків та вуглеводів, споживали багато овочів. Їли вони в ритмі регулярного інтервального харчування, коли з 7 вечора до 7 ранку не можна споживати їжу. Додатково учасники отримували харчові добавки з різними рослинними складниками та пробіотичні препарати з бактеріями молочної кислоти. На початку та наприкінці дослідження науковці відібрали ДНК-зразки зі слини піддослідних, щоб перевірити схему їхніх епігенетичних нашарувань.

Результат: хоч чоловіки змінили своє життя тільки на 8 тижнів, на епігенетичному рівні у них проявилися суттєві зміни. За 8 тижнів їхній годинник DNAmAge перевівся назад на 1,96 року, натомість учасники контрольної групи впродовж дослідження постаріли на 1,27 року. Загалом відмінність між двома групами становила понад три роки.

«Це перший доказ зворотного епігенетичного процесу старіння в часткового контрольованому клінічному дослідженні», — констатувала Фітцджеральд та її команда. Учену захоплює, що змінивши спосіб життя та харчування на такий короткий час, можна зазнати помітного впливу на схему метилювання ДНК. Цей результат уже помічали в інших дослідженнях — наприклад, після середземноморської дієти. Але тоді ефект був менш помітним.

Таке суттєве епігенетичне омолодження вчені пояснюють цілеспрямовано розробленою дієтою. «Ми розробили спеціальне меню, що містило особливо багато поживних речовин, корисних для циклу метилювання», — пояснила Фітджеральд. Йшлося передусім про зелені овочі, горіхи і насіння — продукти, що входять до складу рослинних, малоглікемічних і кетонових дієт.

«Такий харчовий підхід надає організму потрібні поживні речовини і збалансовує ДНК-метилювання», — сказала вчена. Разом зі зміною способу життя це підтримує здоров’я та призводить до помітного епігенетичного омолодження.

Але науковці визнають: ще потрібно проаналізувати, як саме переведення епігенетичного годинника впливає на загальний стан організму. Якщо позитивні наслідки підтвердяться на більшій кількості піддослідних у наступних дослідженнях, це зможе відкрити нові можливості для вікового зміцнення здоров’я.

Nadja Podbregar

Drei Jahre jünger in acht Wochen?

Aging, 2021; doi: 10.18632/aging.202913

Impact Journals LLC, 1/06/2021

Зреферувала С.К.

Зображення: Christoph Bock/ MPI für Informatik, CC-by-sa 3.0.

Джерело: Zbruc