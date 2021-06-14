  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Син Григорія Чапкіса назвав причину смерті батька

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Син Григорія Чапкіса підтвердив його смерть та назвав причину - Син Григорія Чапкіса назвав причину смерті батька
    Син Григорія Чапкіса підтвердив його смерть та назвав причину
    Фото: instagram.com/gregchapkis

    Григорія Миколайовича не стало дві години тому

    Син легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса Грег підтвердив сумну новину про смерть танцівника. Про це він розповів у розмові з журналістами ТСН.

    За словами Грега Чапкіса, батька не стало близько двох годин тому. Також син Григорія Чапкіса зазначив, що він пішов через вік.

    «О 22 з чимось. Ми всі все ще шоковані. Помер, бо старенький. 92 роки людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки», – сказав Грег Чапкіс.

    Грег розповів, що планує прилетіти на похорон, проте їм з родиною ще належить визначитися з усіма подробицями. Син Григорія Миколайовича поділився, що в останні дні поруч з батьком була його донька, сестра Грега, Лілія. Також до останнього поруч з Чапкісом перебувала й дружина Міла.

    «Ще не визначилися, що і як. Там сестра з ним поруч зараз. Дружина Міла була поруч, допомагала весь цей час. Вона молодець», – розповів Чапкіс.

    Нагадаємо, щойно стало відомо про смерть легендарного українського хореографа, судді проєкту «Танці з зірками« Григорія Чапкіса. Йому був 91 рік.

    Знаменитість тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними.

    Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.

    У лютому артист втретє потрапив до лікарні, зазначивши, що йому скувало спину і ноги. Також Григорій Миколайович сильно схуднув.

    Теги: смерть артист дружина вік похорон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Син Григорія Чапкіса назвав причину смерті батька