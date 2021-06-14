Син Григорія Чапкіса назвав причину смерті батька
Григорія Миколайовича не стало дві години тому
Син легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса Грег підтвердив сумну новину про смерть танцівника. Про це він розповів у розмові з журналістами ТСН.
За словами Грега Чапкіса, батька не стало близько двох годин тому. Також син Григорія Чапкіса зазначив, що він пішов через вік.
«О 22 з чимось. Ми всі все ще шоковані. Помер, бо старенький. 92 роки людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки», – сказав Грег Чапкіс.
Грег розповів, що планує прилетіти на похорон, проте їм з родиною ще належить визначитися з усіма подробицями. Син Григорія Миколайовича поділився, що в останні дні поруч з батьком була його донька, сестра Грега, Лілія. Також до останнього поруч з Чапкісом перебувала й дружина Міла.
«Ще не визначилися, що і як. Там сестра з ним поруч зараз. Дружина Міла була поруч, допомагала весь цей час. Вона молодець», – розповів Чапкіс.
Нагадаємо, щойно стало відомо про смерть легендарного українського хореографа, судді проєкту «Танці з зірками« Григорія Чапкіса. Йому був 91 рік.
Знаменитість тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними.
Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.
У лютому артист втретє потрапив до лікарні, зазначивши, що йому скувало спину і ноги. Також Григорій Миколайович сильно схуднув.