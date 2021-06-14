Підприємства Міноборони заборгували понад 700 млн грн

Міністерство оборони України змогло зібрати повноцінні фінансові звіти за минулий рік лише зі 65 державних підприємств

Загалом Мінобороні підпорядковано 111 держпідприємств

Загальна кредиторська заборгованість державних підприємств, якими управляє Міністерство оборони України, у 2020 році сягнула позначки в 715,6 млн грн. Про це повідомляє «Марлін» з посиланням на лист Міноборони щодо ефективності управління власними державними підприємствами.

«Серед найбільших боржників підприємства торгівлі, лісгоспи та готелі. Зокрема, концерн «Військторгсервіс», який надає послуги харчування, на кінець минулого року мав боргів на суму понад 80 млн грн; Івано-Франківський ліспромкомбінат заборгував 48 млн грн; а готель «Козацький», що знаходиться на Майдані Незалежності в Києві, має боргів на понад 10 млн грн.», – ідеться у повідомленні.

При цьому дебіторська заборгованість, тобто борги контрагентів перед підприємствами Міноборони за поставлені товари, роботи чи послуги, складає 199,5 млн грн.

Загалом Мінобороні підпорядковано 111 держпідприємств.

Однак, Міністерство оборони України змогло зібрати повноцінні фінансові звіти за минулий рік лише зі 65 державних підприємств. Адже офіційно 40 підприємств перебувають у стані реорганізації або ліквідації.

Із тих підприємств, що надали звітність, прибуток отримали 38 підприємств на суму 14,4 млн грн. Серед найбільш прибуткових:

ДП «Чернігівський військовий лісгосп» – 3 млн грн

ДП «Монтажник-Україна» – 603 тис грн

ДП «Науковий центр» – 312 тис грн

ДП «Центральний проектний інститут» – 238 тис грн

Збиток отримали 25 підприємств на суму 47,4 млн грн. Серед найбільш збиткових – Готель «Козацький» – 12,2 млн грн та концерн «Військторгсервіс» – 3,9 млн грн.

У листі щодо ефективності управління державними компаніями, перерахували наступні причини збитковості:

Запровадження карантину

Відсутність замовлень

Нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків

Неліквідність основних фондів

Прострочені заборгованості

Зростання цін на матеріальні ресурси та енергоносії

У Міноборони також надали інформацію, яких саме управлінських дій вживають, аби зупинити негативну тенденцію на власних держпідприємства. У відомстві повідомили, що створили постійно діючу комісію з питань нагляду та координації підприємств. Раніше Марлін повідомив, що готелі Міноборони роками занепадають та працюють у збиток, але відомство відмовляється їх передавати на приватизацію.

Тим часом, Національна енергетична компанія «Укренерго» виставляє рахунки комунальному підприємству «Київтеплоенерго» за послуги з передачі електроенергії магістральними мережами, які фактично не надаються. Лише за минулий опалювальний сезон за неіснуючі послуги тепловики сплатили майже 75 млн грн. При цьому борги НЕК «Укренерго» за електроенергію перед «Київтеплоенерго» сягнули майже 1 млрд грн.

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