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    У мережі показали, чим годують українських бійців (фото)

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    &laquo;Так що, свині сьогодні голодні будуть?&raquo; - У мережі показали, чим годують українських бійців (фото)
    «Так що, свині сьогодні голодні будуть?»
    Фото: Роман Мирославович Глех/Facebook

    Раціон українських військовослужбовців нагадує обід для худоби

    Українських бійців на Гончарівському полігоні в Чернігівській області годують їжею, якість якої сумнівна. Нові фото з раціоном бійців оприлюднив у Facebook військовослужбовець Роман Глех.

    Чоловік написав: «Стандарти не НАТО, друга частина. Гончарівський полігон не перестає радувати широким вибором смакоти. Фото від 10.06.2021 року, хлопці запитують офіцерів: «Так що, свині сьогодні голодні будуть?».

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    У мережі показали, чим годують українських бійців (фото)
    У мережі показали, чим годують українських бійців (фото)
    У мережі показали, чим годують українських бійців (фото)
    У мережі показали, чим годують українських бійців (фото)
    У мережі показали, чим годують українських бійців (фото)
    У мережі показали, чим годують українських бійців (фото)

    У коментарях користувачі звертають увагу, що бійців годують мороженою ковбасою. Глех, натомість, каже, що якість харчування лише погіршилась, а відповідна реформа так і залишилась десь на папері.

    Нагадаємо, що 2019 року міністр оборони Андрій Загороднюк заявляв, що з 2020 року усі частини Збройних сил України з початку 2020 року перейдуть на нову систему харчування. А в березні минулого року в Міноборони відзвітували про те, що в бойових частинах ЗСУ завершився перехід на нову систему харчування.

    Додамо, що контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали військовослужбовця ЗС України. За даними досудового слідства, він був завербований підконтрольним спецслужбам РФ так званим «міністерством державної безпеки ДНР».

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    Теги: військові Україна харчування
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    У мережі показали, чим годують українських бійців (фото)