«Асоціюється з тими, хто вбиває». Monobank відмовляється від російської мови

Сьогодні російською версією застосунку Monobank користується 838 291 людина

Monobank видалить із наступної версії застосунку російську мову. Про це повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський.

«У найближчій версії застосунку ми видалимо російську мову з Monobank. Monobank – український банк із чудовим застосунком, що тепер доступний лише українською. Ми дуже хочемо, щоб ті наші клієнти, які сьогодні вибрали мовою застосунку російську поставилися із розумінням до цього рішення. Це наша громадянська позиція, і ми нею пишаємося. А ще ми дуже пишаємося нашою країною та нашими ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Гороховський наголосив, що сьогодні російською версією застосунку користується 838 291 людина. За час повномасштабної війни 30% українців обрали державну мову.

«Усе життя говорив і думав російською мовою. Мене ніхто ніколи не притискав, і майже все моє оточення говорило теж російською. Мене не варто було денацифікувати та звільняти. Ті, хто прийшли на нашу землю, ті, хто щодня вбивають наших дітей, літніх людей, жінок, наших молодих хлопців. Вони хочуть знищити мою Батьківщину і всі вони мають один спільний знаменник – вони говорять російською. Російська мова асоціюється з тими, хто вбиває, гвалтує, грабує, і тими, хто вважає, що «не всё так однозначно», – додав Гороховський.

Раніше повідомлялося, що Monobank з 1 вересня піднімає тариф за зняття власних коштів з карток з 0,5% до 0,9%.