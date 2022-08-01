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Monobank скасував пільги на обслуговування кредитів

Надія Клочко
Вчора, 18:04 glavcom.ua
Monobank скасував пільги на обслуговування кредитів
Monobank повернув довоєнні тарифи на обслуговування кредитів
фото з відкритих джерел

Банк вирішив повернути відсоткову ставку за кредитами, яка діяла до війни

Monobank з 1 серпня скасовує пільгові тарифи на обслуговування кредитних продуктів. Про це банк попередив раніше, а зараз клієнти вже отримують відповідні повідомлення.

Зокрема, банк повертає відсоткову ставку за кредитами на стандарті умови, які діяли у довоєнний час.

Які будуть тарифи з 1 серпня

  • 3,1% на місяць за карткою (нараховується на максимальну заборгованість на день, за умови непогашення заборгованості в повному обсязі в пільговий період, за кожний день з моменту виникнення заборгованості);
  • 1,9% на місяць за Розстрочкою та Кредитом готівкою (на кредиті, відкриті до 1 серпня, пільговий тариф збережеться до кінця дії договору);
  • умови щодо пільгового періоду (до 62 днів) залишаються без змін.

Як відомо, з 1 квітня 2022 року monobank скасував нарахування процентів на залишок власних коштів, але натомість знизив ставку за всіма кредитними продуктами до 1,6%. У травні банк відновив кредитування, включно з «Покупкою частинами».

Нагадаємо, з 1 червня українські банки скасували дію кредитних канікул, які оголосили банки з початку воєнного стану. 

Також раніше стало відомо, що Monobank не закриватиме рахунки клієнтів, які виїхали до тимчасово окупованих Донецької, Луганської областей та Криму до 24 лютого.

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Теги: воєнний стан фінанси кредит банк

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