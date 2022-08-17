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Monobank піднімає тариф за зняття коштів із банкоматів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Monobank піднімає тариф за зняття коштів із банкоматів
фото з відкритих джерел

Тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін

Monobank з 1 вересня піднімає тариф за зняття власних коштів з карток з 0,5% до 0,9%. Про це повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський.

«З 1.09.2022 платіжні системи, під тиском банків-власників великих банкоматних мереж, більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах. У цих умовах тариф, що раніше діяв за зняття готівки, не буде покривати наших витрат», – зазначив Гороховський.

Він також зазначив, що тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін.

Як раніше повідомлялося, Monobank з 1 серпня скасовує пільгові тарифи на обслуговування кредитних продуктів. Про це банк попередив раніше, а зараз клієнти вже отримують відповідні повідомлення.

Також раніше стало відомо, що Monobank не закриватиме рахунки клієнтів, які виїхали до тимчасово окупованих Донецької, Луганської областей та Криму до 24 лютого.

Раніше Гороховський повідомив, що Monobank припиняє обслуговування клієнтів із РФ та ще кількох країн. Їм порекомендували використовувати карти платіжної системи «Мир».

Теги: тарифи гроші банк

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