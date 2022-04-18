Monobank припиняє обслуговування клієнтів із РФ та ще низки країн

Закриють рахунки клієнтів із окупованого Криму

Monobank припиняє обслуговування клієнтів із РФ та ще кількох країн. Про це повідомив у Telegram-каналі співзасновник проєкту Олег Гороховський.

«Відсьогодні ми припиняємо обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули наступні території:

Росія,

Білорусь,

Крим,

«Л/ДНР»,

Північна Корея,

Сирія,

Еритрея.

В цілому 11 тис. 251 особа. Рахунки цих людей будуть закриті. Їм рекомендовані карти платіжної системи «Мир», – написав Гороховський.

Нагадаємо, раніше Apple і Google припинили роботу з російськими картами «Мир».

Також із Росії пішли Visa та Mastercard.

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