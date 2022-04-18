Monobank припиняє обслуговування клієнтів із РФ та ще низки країн
Закриють рахунки клієнтів із окупованого Криму
Monobank припиняє обслуговування клієнтів із РФ та ще кількох країн. Про це повідомив у Telegram-каналі співзасновник проєкту Олег Гороховський.
«Відсьогодні ми припиняємо обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули наступні території:
- Росія,
- Білорусь,
- Крим,
- «Л/ДНР»,
- Північна Корея,
- Сирія,
- Еритрея.
В цілому 11 тис. 251 особа. Рахунки цих людей будуть закриті. Їм рекомендовані карти платіжної системи «Мир», – написав Гороховський.
Нагадаємо, раніше Apple і Google припинили роботу з російськими картами «Мир».
Також із Росії пішли Visa та Mastercard.