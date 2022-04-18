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    Економіка та фінанси

    Monobank припиняє обслуговування клієнтів із РФ та ще низки країн

    Громадянам порекомендували користуватися платіжною системою &laquo;Мир&raquo; - Monobank припиняє обслуговування клієнтів із РФ та ще низки країн
    Громадянам порекомендували користуватися платіжною системою «Мир»
    фото з відкритих джерел

    Закриють рахунки клієнтів із окупованого Криму

    Monobank припиняє обслуговування клієнтів із РФ та ще кількох країн. Про це повідомив у Telegram-каналі співзасновник проєкту Олег Гороховський.

    «Відсьогодні ми припиняємо обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули наступні території:

    • Росія,
    • Білорусь,
    • Крим,
    • «Л/ДНР»,
    • Північна Корея,
    • Сирія,
    • Еритрея.

    В цілому 11 тис. 251 особа. Рахунки цих людей будуть закриті. Їм рекомендовані карти платіжної системи «Мир», – написав Гороховський.

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    Нагадаємо, раніше Apple і Google припинили роботу з російськими картами «Мир».

    Також із Росії пішли Visa та Mastercard.

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    Теги: Білорусь Крим росія окупанти Сирія війна Північна Корея Україна окупація #stoprussia
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    Monobank припиняє обслуговування клієнтів із РФ та ще низки країн