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    Бізнес

    На Закарпатті знято обмеження на продаж алкоголю

    Алкоголь у магазинах на Закарпатті тепер продається без часових обмежень - На Закарпатті знято обмеження на продаж алкоголю
    Алкоголь у магазинах на Закарпатті тепер продається без часових обмежень
    фото ілюстративне

    Під забороною залишається реалізація алкоголю правоохоронцям і військовим

    Рада оборони Закарпатської області ухвалила рішення з 23 липня зняти обмеження на продаж алкогольних напоїв. Про це повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація.

    Під забороною залишається реалізація вказаних напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань.

    Відповідну інформацію суб’єкти господарювання зобов’язані розмістити у місцях продажу алкоголю.

    «Звертаємо Вашу увагу! Відповідно до Постанови КМУ від 21.03.2007 р. №507 рішення Ради є обов’язковим для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території області, громадянами», – додала Закарпатська ОДА.

    Нагадаємо, з 22 червня на Одещині змінилися правила продажу алкоголю.

    До слова, через масове пияцтво рашистів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, місцева «влада» намагається заборонити продаж алкоголю російським солдатам.

    Теги: росія окупанти війна алкоголь Україна окупація #stoprussia
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    На Закарпатті знято обмеження на продаж алкоголю