Окупаційна «влада» Запоріжжя вводить заборону на продаж алкоголю рашистам

На Запоріжжі рашисти спиваються, тому «влада» вводить заборону на продаж алкоголю

Серед окупантів почастішали випадки залишення місць несення служби і перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані

Через масове пияцтво рашистів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, місцева «влада» намагається заборонити продаж алкоголю російським солдатам. Про це повідомляє ГУР МО України.

«Особовий склад підрозділів окупаційної армії, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, відзначається масове зловживання алкогольними напоями. Це призводить до численних порушень дисципліни та серйозних правопорушень. Почастішали випадки залишення місць несення служби; перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані; порушення правил користування стрілецькою зброєю; ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані», – йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що «у ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ росгвардії РФ та так званою «військово-цивільною адміністрацією» Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко (до війни був професійним дідом Морозом та ведучим на весіллях)».

В якості запобіжного заходу на територіях Михайлівської та Роздольської громад введено заборону на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям РФ.

Нагадаємо, з 22 червня на Одещині змінилися правила продажу алкоголю. До слова, британська компанія Diageo, яка випускає алкогольні напої під такими брендами як Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, йде з Росії.