На Одещині змінилися правила продажу алкоголю

Раніше на Одещині алкоголь можна було продавати до 18 години

Керівництво Одеської області послабило обмеження на продажу алкоголю

З 22 червня в Одесі та області продовжили час продажу алкогольних напоїв. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної військової адміністрації.

Відповідне розпорядження щодо змін часу продажу алкоголю на Одещині підписав голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Відповідно до документа, продаж спиртного дозволено з 9:00 до 20:00. Раніше алкоголь можна було продавати до 18 години. При цьому продаж алкогольних напоїв, як і раніше, суворо заборонено військовослужбовцям та правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше рятувальники визначили пляжі в Одесі, де відпочивальники зможуть купатися. Рятувальники проведуть перевірку пляжів на наявність російських мін та дозволять людям відвідувати повністю розміновані ділянки.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук наголосив, що сьогодні узбережжя, пляж – це лінія фронту. Є загроза не лише ракетна, а й військово-морська.

Додамо, що відкриття курортного сезону в Одеській області офіційно не оголошувалося, але на узбережжі почали працювати різні заклади харчування та розваг. Своєю чергою в Одеській ОВА нагадали про правила роботи закладів сфери відпочинку у воєнний стан.