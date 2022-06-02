Влада змінила час продажу алкоголю в столиці
Досі алкогольні напої можна було продавати до 16:00
У Києві відсьогодні дозволили продаж алкоголю в магазинах із 11:00 до 19:00, повідомляє КМДА.
Також продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий із 11:00 до 22:00.
У столиці з 1 квітня було скасовано заборону на продаж алкоголю у магазинах та у закладах сфери обслуговування.
У Києві поступово відкривається бізнес, збільшується кількість продуктових магазинів, кав’ярень, станцій техобслуговування авто, перукарень.
Під час воєнного стану в Україні держава запроваджує багато пільг для підприємців, аби стимулювати їхню роботу в кризовий момент. Це допоможе мінімізувати втрати в економіці країни.