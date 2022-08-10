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Нацбанк оштрафував трьох страховиків

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Нацбанк оштрафував трьох страховиків
Нацбанк оштрафував трьох страховиків
фото з відкритих джерел

Сплатити штрафи страхові компанії повинні протягом семи робочих днів

Національний банк України вжив до трьох страховиків заходів впливу у вигляді штрафних санкцій (штрафів). Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Штрафи отримали:

  • ТДВ «Страхове товариство «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 34348559);
  • ПрАТ «Страхова компанія «Український страховий стандарт» (ЄДРПОУ 22229921);
  • ТДВ «Страхова компанія «Арсенал Лайф» (ЄДРПОУ 3918085).

Рішення про застосування заходів впливу за «Мегаполісом» та «Українським страховим стандартом» було ухвалено за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 5 серпня 2022 року, а щодо «Арсеналу Лайфу» – 8 серпня 2022 року.

Сплатити штрафи страхові компанії повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідних рішень регулятора про накладення штрафу.

Рішення про застосування заходів впливу за «Мегаполісом» та «Українським страховим стандартом набули чинності з 8 серпня 2022 року, а з приводу «Арсеналу Лайфу» — з 9 серпня 2022 року.

Теги: Національний банк штраф фінанси страхування

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