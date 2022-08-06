Кредити та гранти: ЄС планує надати Україні фінансову допомогу в розмірі 8 млрд євро

Планується, що 3 млрд євро Україна отримає, як гранти

У Європейській комісії запропонували надати Україні фінансову допомогу в розмірі 8 мільярдів євро шляхом поєднання грантів і позик. Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, 5 мільярдів євро хочуть виділити як довгострокові позики, залучені під гарантії, надані країнами ЄС, відповідно до їхнього внеску в бюджет блоку. Решту суми, близько 3 мільярдів євро, – надати як гранти.

Новий проєкт пропозиції з'явився після того, як Німеччина відмовилася надати гарантії щодо кредитів Україні на суму до 9 мільярдів євро. Тоді Берлін стверджував, що гранти краще підходять для допомоги Києву.

У виданні зауважили, що поки немає термінів надання допомоги, але Єврокомісія прагне отримати схвалення Європейського парламенту та країн ЄС у вересні, щоб виплати могли початися в жовтні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США вже працюють над новим пакетом військової допомоги для України. Його розмір, за словами американських чиновників, може становити 1 млрд доларів.

Також країни-члени Євросоюзу погодили виділення Україні п'ятого траншу військової допомоги в розмірі 500 млн євро. Частину коштів Україна вже отримала.

Разом з тим Канада виділила $6 млн на проєкти з підвищення ядерної безпеки в Україні.