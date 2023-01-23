Підсумки приватизації-2022. П'ять підприємств, за які держава отримала найбільше грошей

Найбільші інвестиції в державне майно в 2022 році

Фонд держмайна успішно провів 193 аукціони. Найбільш активно бізнес купував на торгах спиртзаводи та інвестував у нерухомість

В 2022 році п’ять українських компаній інвестували понад 100 млн грн кожна в купівлю державних підприємств. Загалом в минулому році переможці приватизаційних торгів перерахували до держбюджету 1,7 млрд грн. Такі дані оприлюднив Фонд держмайна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ТОП-5 продажів в сегменті великого бізнесу очолив аукціон щодо купівлі Одеського заводу шампанських вин. На аукціоні 1 лютого переможець запропонував за нього та сплатив 195 млн грн, що вдвічі перебільшує стартову ціну.

Протягом вересня-грудня ФДМУ продав відразу чотири держпідприємства, за кожне з яких отримало більше 100 млн грн. Найбільш цікавими були спиртзаводи. Зокрема Марилівського спиртзавод купили за 150 млн грн, Вузлівський – 130,4 млн і Залозецький – за 120 млн. грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2022 році 17 українських компаній вклали в держпідприємства від 10 до 100 млн грн.

В ТОП-10 інвестицій від 10 до 100 млн грн в 2022 році половину місць зайняли бізнес-проєкти, пов’язані зі спиртзаводами.

«В минулому році підприємці вклали в Жовтневий, Кобиловолоцький, Стадницький, Тростянецький і Юрковецький спиртзаводи понад 317 млн грн. Це в 2,6 раз перевищує їх загальну стартову ціну», – зазначають у Фонді держмайна.

Іншу групу активів в ТОП-10 інвестицій від 10 до 100 млн грн склали об'єкти, які бізнесмени купували, найімовірніше, як нерухомість. Наприклад, Фонд держмайна продав Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки за 90 млн грн, а за інше підприємство – «Еротрон» – ФДМУ отримав 55 млн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, до ТОП-5 потрапив продаж Львівського ювелірного заводу за 185,4 млн грн. Серед приватизованих активів до 10 млн грн найбільші інвестиції витрачені в експертно-технічні центри Держпраці. Фонд держмайна продав Чернігівський, Подільський, Рівненський і Кіровоградський центри купили загалом за 32,5 млн грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оголосив велику приватизацію, в ході якої заплановано продати низку потужних державних підприємств. Зокрема. пакети акцій шести обленерго.