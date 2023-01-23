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Скандал у Києві. Митрополит Драбинко у розпал війни задешево віддав «слузі» елітний маєток

Ірина Глотова
glavcom.ua
Скандал у Києві. Митрополит Драбинко у розпал війни задешево віддав «слузі» елітний маєток
Стали відомі деталі про продаж будинку народному депутату
www.pravda.com.ua/

Олександр Драбинко в документі засвідчив, що зазначену в договорі ціну продажу він вважає вигідною для себе

Новий будинок нардепа Павла Халімона у центрі Києва на Печерських пагорбах разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував йому всього 10 млн 300 тис. грн. Із яких вартість будинку становила 6,5 млн грн, а ділянки – 3,8 млн грн. Продавцем виступив архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко, пише «Українська  правда».

Олександр Драбинко в документі засвідчив, що зазначену в договорі ціну продажу він вважає вигідною для себе.  У той же час будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують близько 50–60 млн грн.

Скандал у Києві. Митрополит Драбинко у розпал війни задешево віддав «слузі» елітний маєток фото 1

«Так, будинок дійсно продано. Продажем займався мій брат через ріелтора. Кому вони продали, я не цікавився, я ним не користувався з 2013 року, і продати прийшлось дійсно за значно заниженою ціною, оскільки те, що просили за нього, ніхто не давав з багатьох причин. Там навколо забудова, а те, що можна було просити 10 років тому, ніхто не давав», – зазначив він.

Драбинко додав, що отримана ціна є комерційною таємницею. А він начебто продав занадто дешево, оскільки потрібні були гроші, тим паче розпочалась війна. Продавець пояснив, що ціна була нижчою за ринкову, бо будинок втратив свою цінність. Адже був занехащеним і до того ж раніше в ньому була пожежа. «Фактично для проживання його необхідно переробляти було повністю», – підсумував архієрей Православної церкви України.

Зазначимо, від імені кількох продавців землі діяв Андрій Зорій. Це – співзасновник компанії «Агро-Хаус», директором якої був Павло Халімон. Анастасію Котеленець в угодах представляла Наталія Ропчан, яка працювала помічницею нардепа Павла Халімона та отримувала зарплату з бюджету.

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Теги: депутат партія Слуга народу дружина будинок Олександр Драбинко забудова гроші війна пожежа

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