У п’ятьох областях перевищено ліміти споживання електроенергії

До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу

Споживання електроенергії сьогодні більше, ніж у неділю, що пов'язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності. Про це повідомляє «Укренерго».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання», – йдеться в повідомленні.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Вже зранку ліміти перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Укренерго» вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни. Виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

Раніше повідомлялося, що Держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом.