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РГК готова надати допомогу у відновленні газопостачання Херсонської області

Відбудова України
Станіслав Груздєв
glavcom.ua
РГК готова надати допомогу у відновленні газопостачання Херсонської області
Фахівці газорозподільні компанії відбудовують інфраструктуру без вихідних
фото з відкритих джерел

Оператори ГРМ вже здійснювали відновлення розподілу газу на деокупованих територіях України

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, готові надати «Херсонгазу» обладнання та ремонтні бригади для відновлення газопостачання в деокупованих населених пунктах. З початку росіського вторгнення газовики, що працюють під брендом РГК, відновили газопостачання до 508 тис. домогосподарств. Також відновлено роботу 580 ГРП та 1361 ШГРП.

Оператори ГРМ вже здійснювали відновлення розподілу газу в Київській області. Тоді газопостачання повернули до 160 тис. домогосподарств впродовж 45 днів. Ремонтні бригади АТ «Вінницягаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Житомиргаз» допомагали колегам з Київської області, працюючи вахтовим методом.

А після деокупації ЗСУ Харківської області фахівці АТ «Харківгаз» відбудовують інфраструктуру без вихідних, аби максимально забезпечити людей енергоносієм. З початку листопада відновлено газопостачання для близько 60 000 родин області.

Відновлено газопостачання близько 97% споживачів деокупованого Куп‘янська, близько 95% домоволодінь Балаклії та селища Ківшарівка. А Ізюм, який ворог намагався зрівняти із землею, з газом вже на 90%. Роботи з відновлення інфраструктури одночасно тривають у звільнених громадах Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп‘янського районів області.

Великий досвід роботи з пошкодженими мережами мають фахівці АТ «Миколаївгаз», АТ «Запоріжгаз» і АТ «Дніпропетровськгаз». Вони готові допомогти колегам з Херсонської області, щоб запобігти гуманітарній катастрофі після деокупації.

Регіональна Газова Компанія – виробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Наші проектні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
Теги: РГК газ війна

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