РГК готова надати допомогу у відновленні газопостачання Херсонської області

РГК готова надати допомогу у відновленні газопостачання Херсонської областіВідбудова України
Оператори ГРМ вже здійснювали відновлення розподілу газу на деокупованих територіях України
Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, готові надати «Херсонгазу» обладнання та ремонтні бригади для відновлення газопостачання в деокупованих населених пунктах. З початку росіського вторгнення газовики, що працюють під брендом РГК, відновили газопостачання до 508 тис. домогосподарств. Також відновлено роботу 580 ГРП та 1361 ШГРП.
Оператори ГРМ вже здійснювали відновлення розподілу газу в Київській області. Тоді газопостачання повернули до 160 тис. домогосподарств впродовж 45 днів. Ремонтні бригади АТ «Вінницягаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Житомиргаз» допомагали колегам з Київської області, працюючи вахтовим методом.
А після деокупації ЗСУ Харківської області фахівці АТ «Харківгаз» відбудовують інфраструктуру без вихідних, аби максимально забезпечити людей енергоносієм. З початку листопада відновлено газопостачання для близько 60 000 родин області.
Відновлено газопостачання близько 97% споживачів деокупованого Куп‘янська, близько 95% домоволодінь Балаклії та селища Ківшарівка. А Ізюм, який ворог намагався зрівняти із землею, з газом вже на 90%. Роботи з відновлення інфраструктури одночасно тривають у звільнених громадах Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп‘янського районів області.
Великий досвід роботи з пошкодженими мережами мають фахівці АТ «Миколаївгаз», АТ «Запоріжгаз» і АТ «Дніпропетровськгаз». Вони готові допомогти колегам з Херсонської області, щоб запобігти гуманітарній катастрофі після деокупації.
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