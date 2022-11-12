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Україна здатна повністю замістити імпортований природний газ до 2030 року

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна здатна повністю замістити імпортований природний газ до 2030 року
Біогазовий завод
фото: eenergy.com.ua

Українські поля здатні забезпечити біогазом всю Україну і Європу

За розрахунками Біоенергетичної асоціації, з урахуванням витрат на повоєнну відбудову до 2030 року Україна здатна повністю замістити імпортований природний газ і перейти до другого етапу – експорту, повідомляє Нова доба.

На думку Сергія Кравчука, генерального директора агрохолдингу «Галс Агро», Євросоюз уже зараз зацікавлений купувати український біометан, причому за ціною природного газу плюс премія за відновлюваність. Уже є домовленості у вигляді підписаного меморандуму про співпрацю між українською та нідерландською компаніями.

«Якщо кожне з агропідприємств відведе усього 5-10% землі під вирощування енергетичних культур та збирання соломи для виробництва біометану – Україна не лише забезпечить власні потреби, але й зможе стати вагомим імпортером біометану до країн Європи. При цьому для господарств дохід із гектару ріллі зросте мінімум втричі у порівнянні з вирощуванням традиційних культур для експорту зернових», – відзначає аграрій.

Потенціал біоенергетики України, за оцінками Держагентства енергоефективності, становить 870 петаджоулів. (Для порівняння – лідер в цій галузі США виробляє 1,6 тисячі петаджоулів).

Фахівці з Біоенергетичної асоціації України наголошують, що потенціал виробництва біометану в Україні на найближчі кілька років становить до 10 млрд м³/рік. Водночас обсяги власного видобутку викопного палива нашою країною становлять 20-21,5 млрд кубометрів на рік, а щорічний обсяг його імпорту – у середньому 9-10 млрд кубометрів.

Таким чином імпортований природний газ ми можемо замінити біометаном.

«Для того, щоб запустити галузь виробництва біометану, країна вже має всю необхідну законодавчу базу, зокрема ухвалено Закон України № 1820-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва біометану». Також Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), внесла зміни в кодекси газотранспортної (ГТС) і газорозподільної (ГРС) систем, у яких уточнила вимоги до біометану для подачі в газові мережі», – повідомляють в Мінагрополітики. 

Нагадаємо, відновлювані джерела енергії з початку війни в Україні дозволили Євросоюзу уникнути імпорту викопних енергоресурсів на суму €99 млрд, що на €11 млрд більше, ніж у відповідному періоді 2021 року.

Теги: біометан закон Мінагрополітики НКРЕКП Україна альтернативна енергетика

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