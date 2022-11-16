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100 грн за кубометр газу. Як «Нафтогаз» малює свої прибутки

Віталій Тараненко
glavcom.ua
100 грн за кубометр газу. Як «Нафтогаз» малює свої прибутки
У вересні газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продала «Харківгазу» блакитне паливо по 103,4 грн за кубометр
фото: depositphotos.com

Облгази, на територіях яких тривають обстріли і бойові дії, отримують технічний газ за космічними цінами

З числа облгазів, яких газопостачальна компанія «Нафтогаз України» пропонує відключити через борги, є такі, що отримують блакитне паливо за цінами, прив’язаними до імпорту. Про це свідчать акти приймання-передачі газу, що опинилися у розпорядженні «Главкома».

Йдеться про «Маріупольгаз», «Мелітопольгаз», «Луганськгаз», які розташовані на окупованих територіях і «Харківгаз», «Дніпропетровськгаз», «Харківміськгаз», на території яких тривають обстріли і бойові дії. Вказані облгази не змогли укласти договори з «Нафтогазом» на спеціальних умовах. За законом, без підписаного договору облгази автоматично стали клієнтами резервного постачальника газу – постачальника «останньої надії», тієї ж газопостачальної компанії «Нафтогаз України», але за вищою ціною газу.

Наприклад, у вересні газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продала «Харківгазу» блакитне паливо по 103,4 грн за кубометр.

(для перегляду – натисніть на документ)

А для «Дніпропетровськгазу» іще дорожче – 114,5 грн/куб.

(для перегляду – натисніть на документ)

Крім цього, магістральні газопроводи в Мелітополі і Маріуполі зруйновано вналідок бойових дій. При цьому середня ціна газу від постачальника «останньої надії» в червні-вересні становила 89 грн за куб.

Таке ціноутворення, за даними учасників ринку, є намаганням оформити «по бухгалтерії» продаж газу якомога дорожче, щоб сформувати прибуток на папері. За оцінками експертів, станом на початок листопада 2022-го фіктивний прибуток «Нафтогазу» від таких «продажів» може сягати 15 млрд. грн.

Як відомо, попри війну «Нафтогаз» почав виплачувати премії у розмірі шести середньомісячних окладів своїм співробітникам за результати роботи.

«Директор з людського капіталу отримала вже 2 млн грн. Менеджери нижчого рівня отримають по 0,3 млн грн кожен. Винагорода керівника відділу складає майже 1 млн грн. Всього на ці заходи виділено 3 млрд грн, це на 20% більше аніж було при попередньому керівнику «Нафтогазу», – написав перший заступник голови комітету Ради з енергетики, нардеп Олексій Кучеренко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Теги: Нафтогаз України гроші ціни

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